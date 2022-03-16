Мы должны создать максимально благоприятную среду для развития партий - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О расширении возможностей для развития партийной системы рассказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Курс для построения Нового Казахстана исходит из необходимости обеспечения честной и свободной политической конкуренции. Для этого мы должны создать максимально благоприятную среду для институционального и организационного развития партий», - сказал во время совместного заседания палат Парламента Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, сроки проведения учредительного съезда и период формирования филиалов увеличатся.

«Либерализация в данном вопросе значительно активизирует процесс развития политического пространства в стране. Появятся новые партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать насущные проблемы своего электората», - подчеркнул Президент.

Напомним, ранее Глава государства заявил, что процедуры регистрации партии будут значительно упрощены.