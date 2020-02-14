Мы должны работать над созданием наднационального миропорядка - Федеральный президент Германии

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Работать над созданием наднационального миропорядка призвал мировых лидеров Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны работать над созданием наднационального миропорядка. Это (национализм - корр.) угрожает как малым, так и крупным государствам, и мы не можем просто пожимать плечами и отметать это, как какие-то проявления идеализма. Если мне не верите, то поверьте Генри Киссинджеру (американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений - корр.), он много лет назад на основе своего богатого опыта сказал: «В сегодняшнем мире необходима концепция миропорядка, в котором подход и дела отдельных стран не ограничиваются национальными интересами», это очень современный подход к политике», - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на 56-й Мюнхенской конференция по безопасности.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. В ней участвуют около 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны, авторитетных экспертов в сфере международных отношений, представителей Еврокомиссии, депутаты Европарламента. В ходе конференции планируется обсудить следующие темы: «Будущее ЕС и НАТО»; «Кибербезопасность», «Вопросы здравоохранения»; «Торговые войны и санкции»; «Дезинформация, пропаганда и недостоверные (фейковые) новости»; «Роль Китая и отношения ЕС с Россией и США»; «Ситуация на Ближнем Востоке».

Отметим, что каждый год в форуме принимают участие около 400-600 человек со всего мира. В их числе главы государств и правительств, члены кабинета министров, депутаты парламентов, ученые, политологи, представители гражданского общества. С 1990 года на конференцию приглашаются представители России, Восточной Европы, Китая, Индии, Японии. Тема конференции постоянно меняется. Изначально на конференции обсуждались лишь вопросы безопасности Евро-Атлантического региона, но позже спектр рассматриваемых на конференции вопросов был расширен в связи с участием представителей других регионов. Этот форум считается одним из важнейших в сфере политики безопасности.