НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Мы должны полностью обеспечить страну основными видами продуктов питания – Президент РК

12 Декабря 2022, 12:58
Мы должны полностью обеспечить страну основными видами продуктов питания – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что планы в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса не выполняются, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не выполняются планы в рамках Национального проекта по развитию АПК. К примеру, при плане по вводу 65 проектов по переработке сельхозпродукции фактически введен только 31 проект. Планировалось запустить 7 птицефабрик мясного направления, введены 3, по производству рыбной продукции вместо 11 проектов введено лишь 7», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.
«Мы должны полностью обеспечить нашу страну основными видами продуктов питания. Поручаю Правительству обеспечить полноценную реализацию всех проектов», - обратился Глава государства.

Президент добавил, что в следующем году Казахстан запускает общестрановой проект по развитию сельскохозяйственной кооперации с выделением 1 триллиона тенге. Он охватит более 1 миллиона сельчан.

«Ожидаются изменения и в социальной сфере в сельской местности. Запускается новый проект по модернизации сельского здравоохранения. Будут построены около 700 новых медицинских объектов, модернизированы 32 многопрофильные районные больницы. На это мы выделяем более 200 миллиардов тенге», - подчеркнул Глава государства.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года рост экономики Казахстана замедлился с 4,6% до 2,7%.


Теги:
Новости по теме
Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина
Права вкладчиков ЕНПФ по передаче пенсионных накоплений расширят в Казахстане
Нельзя сидеть сложа руки – Президент Казахстана прогнозирует более сложный 2023 год
Читайте также
Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина
Права вкладчиков ЕНПФ по передаче пенсионных накоплений расширят в Казахстане
Нельзя сидеть сложа руки – Президент Казахстана прогнозирует более сложный 2023 год
Внимание госорганов приковано не к реальным чаяниям народа, а к лентам соцсетей - Президент РК
Анализ: Половина функций Правительства РК сводится к формальному коллегиальному одобрению
Налогообложение доходов банков пересмотрят в Казахстане
В ближайшие 7 лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 млрд долларов - Касым-Жомарт Токаев
Руководители госорганов по-прежнему боятся принимать самостоятельные решения - Касым-Жомарт Токаев
Новости партнеров
Популярное
1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
3 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
4 Лжепродавцы айфонов активизировались в Петропавловске
5 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO

Лента новостей