Мы должны подойти к этому историческому событию с идеологической точки зрения - Президент о праздновании 30-летия Независимости РК
Глава государства отметил, что Казахстан под руководством Елбасы за годы независимости прошел все трудности и состоялся как независимое, сильное государство. Теперь начинается четвертое десятилетие независимости нашей республики, и этот период является очень важным для нашей страны.
Президент подчеркнул, что в ходе празднования этой исторической даты нельзя допускать расточительства, каждое мероприятие должно принести конкретную пользу народу.
Было отмечено, что в экономической, социальной, образовательной, научной и других сферах будут реализованы новые проекты.
«Необходимо иметь четкое видение, четкую позицию при проведении масштабных мероприятий, охватывающих всю страну. Так как регионы будут в своей работе ориентироваться на центр. Мы должны подойти к этому историческому событию с идеологической точки зрения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.