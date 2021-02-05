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    15:42, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Мы должны подойти к этому историческому событию с идеологической точки зрения - Президент о праздновании 30-летия Независимости РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства отметил, что Казахстан под руководством Елбасы за годы независимости прошел все трудности и состоялся как независимое, сильное государство. Теперь начинается четвертое десятилетие независимости нашей республики, и этот период является очень важным для нашей страны.

    Президент подчеркнул, что в ходе празднования этой исторической даты нельзя допускать расточительства, каждое мероприятие должно принести конкретную пользу народу.

    Было отмечено, что в экономической, социальной, образовательной, научной и других сферах будут реализованы новые проекты.

    «Необходимо иметь четкое видение, четкую позицию при проведении масштабных мероприятий, охватывающих всю страну. Так как регионы будут в своей работе ориентироваться на центр. Мы должны подойти к этому историческому событию с идеологической точки зрения», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


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    Президент Президент Казахстана
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