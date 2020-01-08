Мы должны обеспечить казахстанцам нормальную старость – Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев высказался по поводу возможности использования пенсионных накоплений гражданами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства при Правительстве была создана рабочая группа, в состав которой были включены известные ученые, эксперты и так далее. Мы изучили международный опыт и внесли предложения в Администрацию Президента в отношении использования пенсионных накоплений», - сказал Бердибек Сапарбаев на пресс-конференции в СЦК.

Он подчеркнул, что использование пенсионных накоплений зависит от суммы пенсионных накоплений.

«Мы должны обеспечить всем казахстанцам нормальную старость. То есть, когда человек уходит на пенсию, у него на своем счете должна быть сумма пенсионных накоплений, которая была бы достаточной, чтобы у него была нормальная жизнь. Я уже в своем выступлении сказал, что на сегодняшний день средняя продолжительность жизни казахстанцев 73 года, мы сделали соответствующие расчеты, примерно после этого казахстанцы будут жить от 19 до 25 лет (на пенсии). И мы должны посчитать пенсионные накопления каждого казахстанца, суммы хватит ему или не хватит», - объяснил спикер.

По расчетам Правительства, накопления почти половины казахстанцев, которые имеют счета в пенсионном фонде, составляют не более 1 млн тенге.

«А достаточная сумма примерно где-то от 10 до 12 млн тенге. Таких людей у нас где-то 102 тысячи человек. Первое наше предложение, как было поручение Президента – использование этих средств на жилье. И вот мы дали такое предложение, чтобы они могли использовать эти деньги на жилье. Следующее предложение – это на лечение. Именно по тем видам лечения, которые у нас не предусмотрены в нашем гарантированном объеме обязательной медпомощи или по линии ОСМС. Это предложение пока у АП, решение не принято. Какое будет принято решение, мы вам сообщим. А в целом есть поручение в отношении пенсионной реформы и так далее. еще раз хочу сказать - это будет зависеть от суммы пенсионных накоплений, там должно остаться это требование Международной организации труда - минимум 40% должно остаться», - отметил Б. Сапарбаев.