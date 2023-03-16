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Мы должны объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий - Касым-Жомарт Токаев

16 Марта 2023, 17:59
Мы должны объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий - Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Мы должны объединить наши усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на внеочередном саммите Организации тюркских государств на тему «Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам. Поэтому предлагаю в рамках организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы. Этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана. Считаю целесообразным придать совместным силам статус Секретариата Гражданской защиты Организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия», - отметил Президент РК.


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