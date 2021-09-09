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    07:17, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мы должны интегрировать идею устойчивого развития во все будущие действия в отношении Афганистана – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В выступлении на церемонии вручения верительных грамот особое внимание Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделил усилиям, предпринимаемым Казахстаном в связи с ситуацией в Афганистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в сети Facebook.

    «Прагматичная внешняя политика Казахстана приобретает особую важность на фоне серьезного кризиса в Афганистане. Хотя мы не имеем общих границ с этой истерзанной войной страной, от Алматы до Кабула всего один час полета.

    Я нахожусь в тесном контакте со своими коллегами из стран СНГ, Европейского Союза и Ближнего Востока.

    Я всегда готов обменяться мнениями с главами ваших государств и правительств, если будет выражено такое намерение.

    Пока же бурные события в Афганистане привлекли внимание к проблемам региональной безопасности. Казахстан готов сотрудничать с вашими странами с целью пресечения распространения насилия, незаконного оборота наркотиков и неконтролируемой миграции за пределы Афганистана.

    Надеюсь, талибы докажут, что они на самом деле придерживаются более умеренных позиций и открыты к переговорам, сформировав действительно единое, инклюзивное и представительное национальное правительство.

    Казахстан считает, что Афганистан должен стать стабильным, суверенным и единым государством, живущим в мире с собой и со своими соседями. Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулась эта многострадальная страна.

    Международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный момент один на один с текущими трудностями.

    Напротив, мы должны интегрировать идею экономического и устойчивого развития во все будущие действия и планы в отношении Афганистана», - заключил Президент.


    Напомним, в резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами ряда государств.


    Теги:
    Талибан Президент Президент Казахстана Главная Политика Афганистан Внешняя политика Казахстана
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