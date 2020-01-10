Мы должны еще раз по-новому взглянуть на мир Абая – Ерлан Сыдыков о статье «Абай и Казахстан в XXI веке»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общество должно еще раз по-новому взглянуть на мир Абая. Таким мнением поделился ректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, комментируя статью Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Указу Президента в этом году мы отметим 175-летие Абая. По стране уже начинается подготовка к юбилейной дате. Статья Президента написана по-особенному. Если посмотреть, то статья написана простым языком, в то же время в статье представлены четкие направления развития и глубокие мысли», - выразил мнение Ерлан Сыдыков.

При этом Ерлан Сыдыков отметил, что сегодняшняя общественность все еще не может понять Абая глубже.

«В советское время у нас не было возможности глубоко изучать наследия Абая. Мы в основном читали поэзию, а также об Абае узнавали благодаря роману-эпопее «Путь Абая». Сейчас же мир меняется, появилась независимая страна. Пришло молодое поколение. Главным остается вопрос в части того, каких направлений должна придерживаться молодежь? Сможет ли молодое поколение сохранить государственность, сплоченность наций, сохранить язык и культуру? Или же будем следовать чужим ценностям? Данные вопросы волнуют многих – интеллигенцию и власть. Поэтому основным направлением, концепцией статьи «Абай и Казахстан в XXI веке» является ответ на вопрос: «Кто же дает нам направление?» А направление дает нам великий Абай», - подчеркнул ректор ЕНУ.





«Мы должны еще раз по-новому взглянуть на мир Абая, обратить внимание на жизнь и творчество великого мыслителя. Через мир Абая и его познание мы определяем свой путь развития. Именно статья Президента дает нам направление в части изучения всех вещей. Наверное, Абай не нуждается в нас, но Абай нужен нам. Поэтому очередной юбилей дает нам еще один шанс», - заключил Ерлан Сыдыков.

Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».



