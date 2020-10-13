Мы долетим до МКС быстрее, чем от Подмосковья до Байконура - космонавт Сергей Рыжиков

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Экипажи космического корабля «Союз МС-17» провели предстартовую онлайн-конференцию на Байконуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с карантином, впервые традиционные предстартовые мероприятия на Байконуре, в том числе пресс-конференция, прошли в онлайн-режиме.

Прямая трансляция велась на сайтах Роскосмоса и медиагрупп «Россия сегодня» с прямым включением Байконура, непосредственно гостиницы «Космонавт», где в последние две недели перед стартом живут и готовятся к полету космонавты и астронавты.

До начала онлайн-конференции государственная комиссия во главе с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным подтвердила полную готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему запуску по программе Международной космической станции и утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17».

В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Командир корабля «Союз МС-17», космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, отвечая на вопрос о том, будет ли дополнительная нагрузка на экипаж в связи со сверхкороткой схемой прибытия на МКС, ответил: «Двухвитковая схема стыковки с МКС уже опробована, поэтому никаких дополнительных нагрузок или проблем не должно быть, и я думаю, что мы доберемся до МКС быстрее, чем от Подмосковья до Байконура!»

Поскольку основные вопросы прозвучали от пользователей соцсетей, они носили более эмоциональный и философский характер. Например, на вопрос загадывает ли желание Сергей Рыжиков, когда видит падающую звезду, командир корабля честно ответил: «Нет!». А на вопрос, какие сны видят космонавты во время полета на МКС, ответил коротко: «Летающие!»

Американка Кэтлин Рубинс отвечая на вопрос о чувстве страха при первом полете в космос, призналась, что ощущение восторга, радости при виде Земли из космоса оказалось сильнее чувства страха. Бортинженер корабля «Союз МС-17» Рубинс летит во второй раз в долгосрочную космическую экспедицию, в ее программе очень интересные эксперименты по биологическому принтеру, сканированию ДНК человека.

На вопрос, все ли члены экипажа с детства мечтали стать космонавтами, Сергей Кудь-Сверчков, который родился в Байконуре и впервые летит в космос, признался, что мечтал стать спасателем, разведчиком и позже, став инженером, стал думать о космонавтике. Для Сергея Рыжикова предстоящий полет второй. Оказалось, что с детства он хотел стать летчиком, так как мечта же полететь в космос казалась несбыточной, но, к счастью, он все-таки стал космонавтом. А вот Кэтлин Рубинс с детства мечтала стать астронавтом, биологом и геологом. «Первые две профессии у меня уже есть, после полетов в космос попробую себя еще в геологии и полностью исполню свою мечту», - ответила Кэтлин участникам онлайн-конференции.

На философский вопрос, как меняется взгляд на жизнь после космического полета, Сергей Рыжиков ответил: «Приходит понимание острой необходимости беречь и защищать нашу планету - Землю, беречь мир, людям беречь друг друга. Но, к сожалению, это не всегда у нас получается»…

Космонавты и астронавты ответили также на актуальные вопросы о ситуации утечки воздуха на МКС, о том, как обеспечивается профилактика коронавируса, какой будет программа полета длительной экспедиции МКС-64.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года в 11 часов 45 минут по времени Нур-Султана. Прямая трансляция подготовки к запуску и сам момент старта космического корабля с экипажем начнется за три часа до старта, в 08 часов 45 минут на сайте Роскосмоса.

Стыковка корабля «Союз МС-17» с МКС также будет транслироваться в прямом эфире и должна состояться спустя три часа после запуска, в 14 часов 52 минуты по времени Нур-Султана.