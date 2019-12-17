Мы доказали, что для независимого Казахстана присущи устойчивость и прогресс - Бекжан Садыков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Старший научный сотрудник отдела социально-экономических исследований КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков рассказал, какие факторы помогли Казахстану безболезненно пройти перестроечные годы с момента обретения независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан за годы независимости достиг высоких результатов в трансформации экономики и её развитии. Трансформация экономики началась в чрезвычайно сложных условиях после крушения советской идеологии. Экономика в 90-е годы характеризовалась высокой безработицей, отсутствием связанности между элементами экономики, производственный потенциал был практически на нуле. Для преодоления негативных явлений был проведен ряд поэтапных реформ с целью повышения благосостояния населения Казахстана», - сказал Бекжан Садыков.

По его словам, реформы позволили обеспечить динамичный рост экономики Казахстана.

«С момента обретения независимости ВВП по паритету покупательской способности страны увеличился в 4 раза, было привлечено более 320 миллиардов долларов США инвестиций, создано более 2 миллионов рабочих мест. При этом последние 28 лет мировую и казахстанскую экономики сотрясали кризисные явления. Тем не менее Казахстан смог сохранить темп развития экономики выше среднего по региону «Европа и Центральная Азия». Мы доказали, что для нашего независимого государства присущи устойчивость и прогресс даже в тяжелейших условиях», - перечислил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что Казахстан занимает лидирующие позиции в экономическом развитии среди стран Центральной Азии.

«На наше государство приходится более 60% ВВП стран Центрально-Азиатского региона. В 2006 году мы вошли в число стран с доходами выше среднего, а в 2018 году ВВП на душу населения по паритету покупательской способности достиг уровня 27 830 долларов США. Всё это было обеспечено за счёт улучшения экономической среды за годы независимости: Казахстан получил высокий ранг в рейтинге «Ведение бизнеса» - 25 место из 190 стран. Страна активно участвует и продвигает свои интересы согласно принципам открытой и конкурентоспособной экономики. Это создаёт экономические возможности для казахстанского бизнеса: по индексу экономической свободы мы поднялись до 62 места со 135 места в 1998 году», - отметил спикер.

Б. Садыков также добавил, что сегодня наша страна находится на рубеже перехода к следующей фазе развития экономики.

«Кроме того, за годы независимости было сформировано новое конкурентоспособное поколение: только по программе «Болашак» было подготовлено более 10 тысяч специалистов для различных отраслей экономики страны. Новое поколение эры независимости обеспечит результативность экономической политики и динамичное развитие стратегических отраслей. Граждане независимого Казахстана построили надежный мост в будущее», - заключил эксперт КИСИ.