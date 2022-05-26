26 Мая 2022 17:11

Мы были, являемся и будем сторонниками евразийской интеграции - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам стран ЕАЭС по поводу деятельности Евразийской экономической комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Евразийская экономическая комиссия, на мой взгляд, работает достаточно эффективно. Но вопрос другой, и он дискутируемый. Стоит ли накидывать дополнительные полномочия Евразийской экономической комиссии? Мы в Казахстане исходим из того, что здесь забегать вперед нельзя, нужно работать постепенно. В конце концов Евразийская экономическая комиссия не является правительством. Это исполнительный орган, которым мы делегировали соответствующие полномочия в соответствии с уставом, который был подписан в марте 2015 года», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая во время пленарного заседания Евразийского экономического форума.

«Драматизировать те или иные трудности, которые возникают в процессе развития интеграции, в том числе и в ходе дискуссий, которые проводятся в рамках Евразийской экономической комиссии, мне кажется не стоит. Это нормальный процесс. Что касается Казахстана, мы были, являемся и будем сторонниками развития евразийской интеграции на деловой основе, на прагматической основе и, конечно же, будем работать со всеми государствами-участниками нашего союза», - высказался Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что он находится с официальным визитом в Бишкеке по приглашению Садыра Жапарова.

«Сегодня мы провели переговоры, договорились о том, что объем торговли между нашими странами в самые ближайшие годы с 1 млрд долларов будет увеличен до 2 млрд долларов. Но опять же, для того, чтобы достичь этой цели, необходимо создать надлежащие условия для предпринимателей обеих стран. Это первое. А во-вторых, в эту работу должны включиться правительства. Это как-бы двусторонний формат. То же самое касается интеграции», - считает Глава государства.

Ранее президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в узком формате, также провели переговоры в расширенном составе.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал успешным ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита кыргызского лидера в Казахстан.

По окончании переговоров в узком и широком форматах президенты Казахстана и Кыргызстана провели брифинг для представителей средств массовой информации.

В рамках официального визита подписано 13 двусторонних документов в рамках официального визита Президента Республики Казахстан в Кыргызскую Республику.