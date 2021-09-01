Мы будем продолжать поддерживать учителей - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На увеличение заработных плат педагогических работников в течение трех лет направят 1,2 трлн тенге. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С января текущего года педагогических работников увеличилась на 25%. В течение следующих трех лет мы дополнительно направим на эти цели 1,2 трлн тенге. Принятые меры дают свои плоды. Резко вырос средний балл поступающих на педагогические специальности. Политику поддержки учителей мы будем продолжать», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Глава государства также отметил, что в условиях глобальных изменений велика вероятность, что получаемые знания устареют раньше, чем выпускник выйдет на рынок труда.

«Поэтому перед профильным министерством стоит неотложная задача по адаптации учебных программ к новым реалиям. Итоги дистанционного обучения в период пандемии свидетельствуют о недостаточной эффективности национальных телекоммуникационных сетей. Это привело к появлению большого количества учащихся, не владеющих базовыми элементарными знаниями», - подчеркнул Глава государства.