Мы будем делать акцент на справедливое распределение национального дохода – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы выстраиваем Справедливый Казахстан для того, чтобы сделать нашу страну справедливой и процветающей. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня Казахстан приступил к реализации амбициозной программы реформ. Успех этой программы в большей степени зависит от солидарности внутри нашего многонационального, многоконфессионального государства, от мира и согласия на нашей земле», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также заявил, что реформы направлены на выстраивание справедливого государства.

«Мы выстраиваем Справедливый Казахстан для того, чтобы сделать нашу страну процветающей. Поэтому мы делаем акцент и на политической трансформации нашей страны, новая экономическая политика будет также делать акцент на более справедливое распределение национального дохода и повышение благосостояния всего народа, без исключения», - добавил Касым-Жомарт Токаев.