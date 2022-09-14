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    11:46, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Мы будем делать акцент на справедливое распределение национального дохода – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы выстраиваем Справедливый Казахстан для того, чтобы сделать нашу страну справедливой и процветающей. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня Казахстан приступил к реализации амбициозной программы реформ. Успех этой программы в большей степени зависит от солидарности внутри нашего многонационального, многоконфессионального государства, от мира и согласия на нашей земле», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Он также заявил, что реформы направлены на выстраивание справедливого государства.

    «Мы выстраиваем Справедливый Казахстан для того, чтобы сделать нашу страну процветающей. Поэтому мы делаем акцент и на политической трансформации нашей страны, новая экономическая политика будет также делать акцент на более справедливое распределение национального дохода и повышение благосостояния всего народа, без исключения», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Президент Казахстана Съезд лидеров мировых религий Главная Президент
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