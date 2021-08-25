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МВФ выделил Казахстану СДР на 1,57 млрд долларов

25 Августа 2021 10:27
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МВФ выделил Казахстану СДР на 1,57 млрд долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 августа вступило в силу решение Совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) касательно общего распределения специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов США (около 456 млрд СДР). Казахстану было выделено 1,11 млрд СДР на сумму, эквивалентную 1,57 млрд долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального Банка РК.

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Одиннадцатое по счету распределение является крупнейшим распределением СДР в истории МВФ, которое, по оценкам экспертов, положительно отразится на улучшении устойчивости и стабильности мировой экономики.

«Решение МВФ о распределении СДР принято в целях предоставления дополнительной ликвидности в глобальную экономику для финансирования долгосрочных нужд стран – членов МВФ. Выделение этих средств послужит также стимулом для восстановления мировой экономики после пандемии», - отметили в Нацбанке.

Дополнительный выпуск СДР распределен между странами – членами МВФ пропорционально их квотам в организации. При этом страны – члены вправе использовать распределенные СДР по своему усмотрению. СДР, являясь частью валютных резервов, могут храниться или обмениваться в целях получения свободно конвертируемой валюты от других стран-членов. Кроме того, страны-члены с прочными позициями по внешнеэкономическим операциям могут добровольно передать распределенные СДР для помощи более бедным и уязвимым странам в целях восстановления их экономики после кризиса.



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#Нацбанк Казахстана   #Финансы  
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