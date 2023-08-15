МВФ повысили прогнозы по росту ВВП Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз МВФ по росту ВВП Казахстана повышен с 4,3% до 4,8%. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Прогноз МВФ по росту ВВП Казахстана повышен с 4,3% до 4,8%. Сохраняется рост на мировых фондовых рынках. Так, с начала 2023 года индекс MSCI World рынка акций развитых стран вырос на 17,8%, доходность 10-летних ГЦБ США – на 9 базовых пункта, до 3,96%. Индекс доллара США ослаб на 1,6%», - сказал Виталий Тутушкин.

Спикер также отметил, что центральные банки США и Еврозоны продолжают ужесточать денежно-кредитную политику. Так, ФРС США повысила в июле ключевую ставку на 25 базовых пункта, до 5,25-5,50%. При этом, ФРС больше не прогнозирует наступление рецессии в текущем году ввиду устойчивости экономики. ЕЦБ поднял ставку также на 25 базовых пункта, до 4,25%, несмотря на ухудшающиеся макроэкономические данные.