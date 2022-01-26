МВФ обнародовал прогноз мировой экономики на 2022 год

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Темпы экономического роста замедляются, поскольку страны сталкиваются с проблемами перебоев в поставках, повышения инфляции, рекордного уровня долга и сохраняющейся неопределенности. Такое мнение высказала заместитель директора Международного валютного фонда Гита Гопинат в своем докладе на текущий год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МВФ.

По словам специалиста, быстрое распространение штамма «омикрон» вызвало возобновление ограничений на перемещения во многих странах и увеличило дефицит трудовых ресурсов. Однако ожидается, что рекордный всплеск заражений по сравнению со штаммом «дельта» быстро ослабнет. В связи с чем, в МВФ предполагается, что «омикрон» будет негативно сказываться на экономической активности в первом квартале 2022 года, но со второго квартала это влияние будет утихать.

Гита Гопинат прогнозирует, что мировой рост в текущем году составит 4,4 процента, что на 0,5 процентов ниже, чем прогнозировалось в октябрьском отчете МВФ. Она связывает это в основном со снижением прогноза по США и Китаю, где преждевременно были отменены чрезвычайные адаптивные меры и снижена активность в ряде секторов экономики (недвижимость).

«Мы ожидаем, что в 2023 году экономический рост замедлится до 3,8 процента. Это на 0,2 процентного пункта выше, чем предполагалось в октябрьском выпуске «Перспектив развития мировой экономики» 2021 года», - сказала Гита Гопинат в надежде того, что сдерживающие в настоящий момент факторы роста экономики будут прекращены.

По ее словам, в 2022 году ожидается более умеренный рост цен на энергоресурсы и продукты питания. Поэтому в 2023 году ожидается снижение инфляции при условии сохранения закрепленных инфляционных ожиданий.

Тем не менее, она заявляет, что по мере того как в текущем году будет происходить все более широкое ужесточение курса денежно-кредитной политики, странам необходимо будет адаптироваться к глобальной ситуации более высоких процентных ставок.

«Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам с крупной задолженностью в иностранной валюте и значительными потребностями во внешнем финансировании следует осуществлять подготовку к возможной нестабильности на финансовых рынках. Необходимой макроэкономической адаптации может способствовать гибкость обменного курса. В некоторых случаях может требоваться проведение валютных интервенций и применение временных мер контроля над потоками капитала, чтобы создать условия для сосредоточения мер денежно-кредитной политики на внутренних условиях», - отмечает спикер.

Представитель МВФ считает, что прогноз имеет высокую степень неопределенности, и риски в целом смещены в сторону ухудшения ситуации. Появление штаммов вируса, приводящих к более высокой смертности, могут продлить кризис.

На фоне этого, Гита Гопинат призывает соответствующих органов тщательно отслеживать широкий спектр поступающих экономических данных, проводить меры подготовки к непредвиденным ситуациям и быть готовыми к оперативному информированию об изменениях в политике и быстрому их осуществлению.