МВФ критикует новые тарифы Байдена на товары из Китая
Международный валютный фонд (МВФ) раскритиковал решение администрации Байдена значительно повысить тарифы на некоторые китайские товары, подчеркивая, что напряженность между двумя ведущими мировыми экономиками может нанести ущерб глобальной торговле и росту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bloomberg.
— Мы считаем, что США было бы лучше поддерживать открытую торговую политику, которая важна для их экономических показателей, — сказала представитель МВФ Джулия Козак в четверг в Вашингтоне, когда ее спросили о решении, принятом ранее на этой неделе.
В прошлом месяце глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что «все взоры прикованы к США», поскольку фонд все громче критикует своего крупнейшего и наиболее влиятельного акционера за глобальное влияние его политики. Это включает в себя рост уровня долга Вашингтона, торговые ограничения и промышленную политику, направленные против Китая, а также влияние жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которое ослабило мировые валюты по отношению к доллару.
Во вторник президент Джо Байден объявил о значительном повышении пошлин на ряд китайских товаров, включая электромобили, в предвыборной попытке поддержать внутреннее производство в критически важных отраслях.
В четверг глава экономического совета Белого дома Лейл Брейнард защищала новые тарифы, назвав их необходимыми для защиты недавних успехов в производстве и создании рабочих мест в США от «несправедливо заниженных цен на экспорт из Китая».
Исследования МВФ показывают, что фрагментация в мировой экономике может иметь разнообразные последствия, включая потенциальные потери для глобального валового внутреннего продукта до 7% в случае «серьезной фрагментации», что эквивалентно совокупному объему производства экономик Германии и Японии.