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    20:47, 14 Май 2024 | GMT +6

    США резко повышают тарифы на товары из Китая

    госдолг США
    Фото: Midjourney

    США значительно повышают тарифы на импорт электромобилей, чипов, солнечных батарей, критически важных минералов, полупроводников и других «стратегических» товаров из Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

    Джо Байден сохранил введенные его предшественником Дональдом Трампом тарифы, увеличив некоторые. Они будут вступать в силу постепенно с 2024 по 2026 год.

    В этом году планируется повысить тарифы на электромобили с 25 до 100 процентов, на элементы для солнечных батарей с 25 до 50 процентов, на некоторую продукцию из стали и алюминия с 7,5 до 25 процентов, и на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей с 7,5 до 25 процентов.

    Тарифы на полупроводники составят 50 процентов к следующему году, в то время как на определенные медицинские товары, включая шприцы и иглы, увеличатся с нуля до 50 процентов в этом году. Тарифы на природный графит и магниты также вырастут с нуля до 25 процентов в 2026 году.

    Согласно информации Reuters, министерство коммерции КНР заявило, что Китай против увеличения тарифов и примет действия для защиты своих интересов, призывая Соединенные Штаты отменить эти меры.

    Теги:
    Китай Торговля Цены и тарифы КНР Экономика США Байден
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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