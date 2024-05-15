США резко повышают тарифы на товары из Китая

США значительно повышают тарифы на импорт электромобилей, чипов, солнечных батарей, критически важных минералов, полупроводников и других «стратегических» товаров из Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Джо Байден сохранил введенные его предшественником Дональдом Трампом тарифы, увеличив некоторые. Они будут вступать в силу постепенно с 2024 по 2026 год.

В этом году планируется повысить тарифы на электромобили с 25 до 100 процентов, на элементы для солнечных батарей с 25 до 50 процентов, на некоторую продукцию из стали и алюминия с 7,5 до 25 процентов, и на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей с 7,5 до 25 процентов.

Тарифы на полупроводники составят 50 процентов к следующему году, в то время как на определенные медицинские товары, включая шприцы и иглы, увеличатся с нуля до 50 процентов в этом году. Тарифы на природный графит и магниты также вырастут с нуля до 25 процентов в 2026 году.

Согласно информации Reuters, министерство коммерции КНР заявило, что Китай против увеличения тарифов и примет действия для защиты своих интересов, призывая Соединенные Штаты отменить эти меры.