НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД выполнило поручение Президента – увеличен штат по защите женщин и детей от насилия. Об этом на своем канале в Telegram сообщил помощник Президента Республики Казахстан по политическим вопросам Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

Он напомнил, что 25 февраля текущего года на V заседании Национального совета общественного доверия Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев дал поручение по восстановлению штата и дальнейшему усилению деятельности подразделений органов внутренних дел по защите женщин и детей от насилия.

Как отмечает Ерлан Карин, данное подразделение было создано в структуре МВД еще в 1999 году, но затем его штат был сокращён практически вдвое, особенно в тех регионах, где имелись наибольшее количество правонарушений в данной сфере. Ранее этот вопрос поднимался членом Нацсовета, известным казахстанским экспертом, директором Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмирой Илеуовой.

«В результате 19 марта 2021 года приказом министра внутренних дел укреплена штатная численность подразделений по защите женщин и детей от насилия. Данное решение осуществлено за счет внутреннего распределения штатных единиц. В частности, штатная численность подразделения по защите женщин от насилия увеличена на 129 единиц. В свою очередь численность подразделения по делам несовершеннолетних и защите детей расширена почти в два раза - на 448 единиц», - проинформировал помощник Главы государства.

Отметим, в ходе V заседания Нацсовета Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, касающихся защиты женщин и детей. Кроме восстановления штата подразделений по защите женщин и детей от насилия при МВД, было также поручено ввести специализацию женщин-следователей в следственных подразделениях по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей. Кроме того прозвучало поручение по введению административной ответственности юридических лиц вплоть до приостановления действия их лицензии за вовлечение или допуск к азартным играм несовершеннолетних.

Данные поручения весьма своевременны, учитывая, что по данным МВД, озвученным Ерланом Тургумбаевым в начале марта 2021 года, в Казахстане единственный вид преступлений, который пошел в рост в период пандемии, - это преступления в сфере бытового насилия. Как отмечал министр, люди оказались в замкнутом пространстве, все преступления совершались внутри той или иной семьи. Этот сектор общественных отношений оказался без должного контроля со стороны полиции, признал глава МВД.

«Практически все силы мы бросили на улицу, на блокпосты, карантинные мероприятия. В то же время дети оказались вне школ, оказались на улице без присмотра родителей, увеличилось количество насилия над детьми», - констатировал министр.

По словам главы МВД, длительное нахождение граждан в условиях изоляции и злоупотребление спиртными напитками привели к тому, что 80% преступлений в Казахстане совершается именно в собственном жилище.

«Я приведу статистику, которую нигде не приводил. Подавляющее большинство преступлений - это изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении детей, совершенные лицами из близкого окружения. Всего было 825 преступлений. 669 из них совершены лицами из близкого окружения, это 81%. Из них 10% - это отцы и отчимы, сожители матерей, соседи, родственники и знакомые - остальные 80%. Практически это близкий круг, близкие отношения, и дети им доверяли. Дети попали в руки преступников», - рассказал министр.

Как отмечала член рабочей группы Мажилиса Парламента Галина Моисеенко, ситуация в Казахстане крайне неблагоприятная. По данным комитета по правовой статистике в 2019 году более 25 тысяч жертв семейно-бытового насилия написали заявления на агрессора, по примирению сторон было прекращено почти 60% административных дел, аресты были назначены более 5 тысяч агрессорам, 4 тысячам человек выписаны предупреждения. Убийства в семейно-бытовой сфере: в 2018 году – 144 факта, 2019 – уже 116, в 2020 году – 105 случаев преступлений.

«За последние пять лет наблюдается рост преступности в семейно-бытовой сфере. Количество умышленного причинения тяжкого вреда здоровью увеличилось в два раза, умышленное предупреждение средней тяжести здоровью – в шесть раз. Ежегодно около двух тысяч преступлений совершаются против детей. За 11 месяцев прошлого года умышленного причинения тяжкого вреда здоровья в сфере семейно-бытового насилия зарегистрировано порядка 370», - приводила данные Галина Моисеенко.

Напомним, о создании Национального совета общественного доверия Президент объявил в ходе церемонии инаугурации 12 июня 2019 года. Совет является консультативно-совещательным органом. Его основная цель - выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.

Таким образом, остается надеяться, что все поручения, озвученные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе V заседания НСОД, будут исполнены и защита прав женщин и детей перейдет на качественно новый уровень.