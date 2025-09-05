МВД РК: Выявление организаторов наркоторговли в соцсетях — вопрос времени

— Проводится работа с операторами сотовой связи, в частности с «KCell», у нас с ними есть договоренность по деанонимизации этих номеров. Но, к сожалению, есть отдельные номера, которые используют VPN, их трудно отследить. Но в любом случае каждое преступление оставляет свой цифровой след. По каждому факту мы реагируем, проводятся оперативно-розыскные мероприятия на сетях, на телекоммуникациях и так далее. Эта работа проводится на системной основе и, я думаю, вопрос тут стоит только во времени, когда мы установим этих организаторов, — сказал К.Альжанов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер пояснил, что имел в виду не только организаторов торговли наркотиками через социальные сети, но и тех, кто посещает эти сайты, которые тоже находятся в поле зрения полиции.

Куандык Альжанов также сообщил, что полицией проводится планомерная работа по выявлению наркопреступлений в сети Интернет. Внедряются информационные системы по мониторингу интернет-пространства на основе искусственного интеллекта, привлекаются специалисты ведущих казахстанских IT-компаний и общественных организаций. Выявляются наркосайты, для блокировки которых через «Кибернадзор» направляются в Министерство культуры и информации. Также осуществляется взаимодействие с мессенджером «Telegram» по установлению владельцев аккаунтов. Уже установлено 170 крупных интернет площадок. Заблокировано более 44 тыс. карт-счетов, используемых в наркобизнесе, где заморожено 2,5 млрд тенге.

С целью профилактики проводится выявление граффити и QR-кодов, с привлечением местных исполнительных органов, волонтеров и общественности. В текущем году зарегистрировано 133 уголовных дела по наркорекламме.

Ранее собщалось, что с начала 2025 года в Казахстане изъяли свыше 13 тонн наркотиков.