От профессоров до заслуженных деятелей: новые правила преподавания в вузах МВД

Согласно приказу, теперь к чтению лекций, руководству дипломными работами и научно-исследовательской работе допускаются:

начальники кафедр, заместители начальников кафедр, профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели с практическим опытом и стажем не менее 3 лет;

научные работники, заслуженные деятели культуры, искусства, спорта, члены творческих союзов и опытные специалисты, включая сотрудников центрального аппарата МВД и территориальных подразделений ОВД с соответствующим опытом.

Также установлено, что магистранты и докторанты проходят научные стажировки в научных организациях и подразделениях МВД.

Новые правила допуска преподавателей в военные и специальные учебные заведения МВД РК вступают в силу с 30 марта 2026 года.