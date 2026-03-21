    09:32, 21 Март 2026 | GMT +5

    От профессоров до заслуженных деятелей: новые правила преподавания в вузах МВД

    Министерство внутренних дел Казахстана внесло изменения в правила деятельности подведомственных военных и специальных учебных заведений, передает агентство Kazinform. 

    заң мен тәртіп, МВД РК
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Согласно приказу, теперь к чтению лекций, руководству дипломными работами и научно-исследовательской работе допускаются:

    • начальники кафедр, заместители начальников кафедр, профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели с практическим опытом и стажем не менее 3 лет; 
    • научные работники, заслуженные деятели культуры, искусства, спорта, члены творческих союзов и опытные специалисты, включая сотрудников центрального аппарата МВД и территориальных подразделений ОВД с соответствующим опытом.

    Также установлено, что магистранты и докторанты проходят научные стажировки в научных организациях и подразделениях МВД.

    Новые правила допуска преподавателей в военные и специальные учебные заведения МВД РК вступают в силу с 30 марта 2026 года.

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
