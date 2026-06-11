МВД РК ожидает результаты экспертизы по делу об оружии в съемной квартире на следующей неделе

В Министерстве внутренних дел Казахстана прокомментировали расследование дела о предполагаемом хранении оружия в съемной квартире, связанной с иностранными гражданами, а также сообщили о ходе расследования по делу Акнар, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов на брифинге в Сенате, в настоящее время по факту обнаружения оружия назначена комплексная экспертиза.

— По данной квартире мы назначили комплексную экспертизу, в настоящее время буквально на начале следующей недели мы получим результаты и примем окончательно операционное решение, расследование продолжается, — сообщил представитель ведомства.

В МВД уточнили, что квартира не принадлежала преподавателям Назарбаев Университета.

— Нет, это не были преподаватели Назарбаев университета, это была съемная квартира, проводятся следственные оперативные мероприятия, — отметил он.

Отвечая на вопрос о местонахождении иностранных граждан, проходящих по делу, представитель Министерства сообщил, что меры пресечения в их отношении не избирались.

— В отношении них мера принуждения не отбиралась, проводятся следственные действия, они на связи со следственными органами, — сказал он.

Спикер также уточнил, что сейчас подозреваемые иностранцы находятся на территории Казахстана.

Также в ходе брифинга был затронут вопрос расследования по делу Акнар. По информации МВД, уголовное дело находится в производстве Следственного департамента Министерства.

— В настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного департамента министерства, в городе Алматы откомандирован старший следователь по особо важным делам, — сообщил представитель ведомства.

По его словам, результаты экспертиз и ряд материалов дела были направлены в Китай в рамках международного следственного поручения.

— Результаты экспертизы и ряд материалов уголовного дела через международное следственное поручение направлено в Китайскую Народную Республику, ожидаем получения результатов от коллег из Китая, — отметил он.

В МВД подчеркнули, что на данный момент подозреваемых по делу нет.

— По данному уголовному делу никто не признан в качестве подозреваемых, расследование продолжается в соответствии с действующей нормой УПК, — заявил представитель Министерства.

В ведомстве пояснили, что обращение к китайской стороне связано с тем, что фигурантка дела ранее училась и проживала в Китае.

— Международное следственное поручение, так как она ранее училась и проживала в Китайской Народной Республике, — пояснил представитель МВД.

Ранее сообщалось, что казахстанцы сдали около 750 единиц незаконно хранившегося оружия.