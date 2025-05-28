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    13:57, 28 Май 2025 | GMT +5

    МВД расследует еще два уголовных дела по сексуальному рабству школьницы в Кызылорде

    Полиция возбудила еще два уголовных дела в рамках расследования дела о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уголовное дело, қылмыстық іс
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

    В кулуарах Мажилиса журналисты напомнили, что ранее в МВД заявили о намерении проверить лиц, причастных к насилию над девочкой, в том числе ее «клиентов». Всех их планировалось допросить.

    — Еще два уголовных дела у нас в производстве. Те доводы, которые вы сказали, будут проверены. Эта ситуация у нас будет до конца проверена и отработана, — заявил в ответ Санжар Адилов.

    Напомним, в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей одноклассницы в сексуальном рабстве. Группа подростков насильно удерживала 16-летнюю девушку, ей давали наркотики и заставляли заниматься проституцией. Подозреваемые задержаны. Ведется следствие. Позже аким Кызылординской области раскритиковал работу ответственных органов и уволил ряд должностных лиц.

    Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала о том, какая помощь была оказана 16-летней школьнице.

    Теги:
    Кызылорда Регионы Кызылординская область Борьба с преступностью Криминал Изнасилование
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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