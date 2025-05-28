МВД расследует еще два уголовных дела по сексуальному рабству школьницы в Кызылорде
Полиция возбудила еще два уголовных дела в рамках расследования дела о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.
В кулуарах Мажилиса журналисты напомнили, что ранее в МВД заявили о намерении проверить лиц, причастных к насилию над девочкой, в том числе ее «клиентов». Всех их планировалось допросить.
— Еще два уголовных дела у нас в производстве. Те доводы, которые вы сказали, будут проверены. Эта ситуация у нас будет до конца проверена и отработана, — заявил в ответ Санжар Адилов.
Напомним, в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей одноклассницы в сексуальном рабстве. Группа подростков насильно удерживала 16-летнюю девушку, ей давали наркотики и заставляли заниматься проституцией. Подозреваемые задержаны. Ведется следствие. Позже аким Кызылординской области раскритиковал работу ответственных органов и уволил ряд должностных лиц.
Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала о том, какая помощь была оказана 16-летней школьнице.