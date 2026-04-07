МВД призвало водителей срочно проверить техосмотр и документы

— Уважаемые участники дорожного движения! МВД призывает проверить свои документы сегодня, не откладывая. Речь не только о наличии техосмотра и страхового полиса. Проверьте срок действия водительского удостоверения. Сегодня это можно сделать за несколько минут — онлайн и без очередей. Это вопрос не формальности. Это вопрос вашей безопасности и безопасности окружающих. Технический осмотр — это исправность автомобиля. Страховой полис — это защита в случае ДТП. Камеры автоматической фиксации уже выявляют такие нарушения. Подчеркиваем: эти меры направлены не на наказание, а на предупреждение рисков и сохранение жизни. Соблюдение простых требований — это ваша защита, ваша уверенность и порядок на дороге. Закон и Порядок начинается с каждого из нас, — отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.