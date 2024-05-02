МВД поддерживает пожизненное заключение за создание нарколабораторий
Заместитель министра внутренних дел РК Айдос Рысбаев заявил, что МВД поддерживает внедрение пожизненного заключения за производство наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform
Такая норма содержится в поправках в закон по противодействию обороту наркотических средств, инициированный депутатами.
— Пожизненное наказание именно за производство, создание нарколабораторий. Мы поддержали этот закон, потому что время требует того. Сейчас именно дифференцирование наказания. У нас сейчас закладчик получает такое же наказание, как и изготовитель. Если мы ужесточим этот закон, у нас будет дифференцирование наказание именно от 15-ти до пожизненного лишения свободы, — сказал А. Рысбаев.
Он также добавил, что наказание «закладчикам» предлагается оставить на существующем уровне.
Журналисты поинтересовались у вице-министра — не приведет ли это к переполнению тюрем.
По его словам, на сегодня 12% содержащихся в заключении сидят за наркопреступления.
— Если суд вынесет решение содержать его, мы будем содержать. На сегодня более 4 тысяч граждан сидят за наркопреступления. В общем свыше 36 тысяч содержатся в заключении, — уточнил Айдос Рысбаев.
Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».