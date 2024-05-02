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    14:08, 02 Май 2024 | GMT +6

    МВД поддерживает пожизненное заключение за создание нарколабораторий

    тюрьма
    Фото: pixabay.com

    Заместитель министра внутренних дел РК Айдос Рысбаев заявил, что МВД поддерживает внедрение пожизненного заключения за производство наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform

    Такая норма содержится в поправках в закон по противодействию обороту наркотических средств, инициированный депутатами.

    — Пожизненное наказание именно за производство, создание нарколабораторий. Мы поддержали этот закон, потому что время требует того. Сейчас именно дифференцирование наказания. У нас сейчас закладчик получает такое же наказание, как и изготовитель. Если мы ужесточим этот закон, у нас будет дифференцирование наказание именно от 15-ти до пожизненного лишения свободы, — сказал А. Рысбаев.

    Он также добавил, что наказание «закладчикам» предлагается оставить на существующем уровне.

    Журналисты поинтересовались у вице-министра — не приведет ли это к переполнению тюрем.

    По его словам, на сегодня 12% содержащихся в заключении сидят за наркопреступления.

    — Если суд вынесет решение содержать его, мы будем содержать. На сегодня более 4 тысяч граждан сидят за наркопреступления. В общем свыше 36 тысяч содержатся в заключении, — уточнил Айдос Рысбаев.

    Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

    Теги:
    МВД РК Наркотики Закон и право Борьба с наркотиками Законопроекты Заключенные Наркомагазины
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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