МВД опровергло информацию о вирусах через фото и видео в мессенджерах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы в WhatsApp распространяют сообщение о том, что «с завтрашнего дня» присылать друг другу фото и видео в мессенджерах станет небезопасно, так как в них будут содержаться вирусы. Предупреждение якобы скопировано из сводки МВД. Портал Stopfake.kz сообщил, что это неправда, передает МИА «Казинформ».

Информацию опровергли в МВД РК.

«Сообщения с информацией о действиях неизвестных хакеров, запускающих вирусы через картинки, открытки и видео, которые выводят из строя компьютеры и телефоны, которую якобы распространило МВД – не соответствуют действительности и являются фейками», - сообщили в пресс-службе Министерства.