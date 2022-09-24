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    18:24, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    МВД опровергло информацию о вирусах через фото и видео в мессенджерах

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы в WhatsApp распространяют сообщение о том, что «с завтрашнего дня» присылать друг другу фото и видео в мессенджерах станет небезопасно, так как в них будут содержаться вирусы. Предупреждение якобы скопировано из сводки МВД. Портал Stopfake.kz сообщил, что это неправда, передает МИА «Казинформ».

    Информацию опровергли в МВД РК.

    «Сообщения с информацией о действиях неизвестных хакеров, запускающих вирусы через картинки, открытки и видео, которые выводят из строя компьютеры и телефоны, которую якобы распространило МВД – не соответствуют действительности и являются фейками», - сообщили в пресс-службе Министерства.


    Теги:
    Общество Фейки МВД РК Правоохранительные органы
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