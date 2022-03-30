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    21:19, 29 Март 2022 | GMT +6

    МВД обратилось к казахстанским водителям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД призывает не пренебрегать информацией о закрытии дорог в связи со сложными метеоусловиями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    При ухудшении погодных условий желательно не выезжать на загородные трассы, а оказавшись в пути, быть предельно внимательными и осторожными.

    «Обращаем внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Быть предельно внимательными при появлении пешеходов и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен. Пешеходам также следует помнить, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии значительно увеличивается», – отметили в ведомстве.

    МВД обращает внимание, что при ухудшении погодных условий наблюдается резкое увеличение числа ДТП с большим ущербом и пострадавшими. Такие аварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП – невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в сложных погодных условиях. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения полиции по телефону 102.

    Сотрудники полиции окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

    Напомним, из-за непогоды дороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.


    Теги:
    МВД РК Дороги Погода Общество Правоохранительные органы
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