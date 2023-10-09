МВД Газы сообщает об авиаударах со стороны Израиля

Израиль усилил агрессию и войну против палестинского народа, нанеся сотни последовательных авиаударов по различным провинциям Газы, заявил представитель министерства внутренних дел и национальной безопасности Газы Ияд Аль-Базм, передает агентство Kazinform со ссылкой на Petra.

В своем заявлении в понедельник министерство подтвердило, что большинством пораженных целей были жилые дома, здания, гражданские и служебные объекты, а также многочисленные мечети.

Кроме того, министерство добавило, что в результате рейдов погибли и получили ранения люди, большинство из которых составили женщины и дети.

Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны.

8 октября Израиль официально перешел в состояние войны.

Израильские СМИ в воскресенье вечером, на второй день кровопролитных боев, сообщили, что число погибших в результате беспрецедентной и внезапной атаки палестинского Исламского движения сопротивления /ХАМАС/ на Израиль возросло до 700 человек. При этом, по имеющимся сведениям, в секторе Газа также погибли сотни человек.