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    14:37, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    МВД Газы сообщает об авиаударах со стороны Израиля

    сектор Газа
    Фото: //Petra// AF

    Израиль усилил агрессию и войну против палестинского народа, нанеся сотни последовательных авиаударов по различным провинциям Газы, заявил представитель министерства внутренних дел и национальной безопасности Газы Ияд Аль-Базм, передает агентство Kazinform со ссылкой на Petra.

    В своем заявлении в понедельник министерство подтвердило, что большинством пораженных целей были жилые дома, здания, гражданские и служебные объекты, а также многочисленные мечети.

    Кроме того, министерство добавило, что в результате рейдов погибли и получили ранения люди, большинство из которых составили женщины и дети.

    Утром 7 октября ХАМАС обстрелял ракетами территорию Израиля, объявив о начале военной операции. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны.

    8  октября Израиль официально перешел в состояние войны. 

    Израильские СМИ в воскресенье вечером, на второй день кровопролитных боев, сообщили, что число погибших в результате беспрецедентной и внезапной атаки палестинского Исламского движения сопротивления /ХАМАС/ на Израиль возросло до 700 человек. При этом, по имеющимся сведениям, в секторе Газа также погибли сотни человек. 

     

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Ракетные удары Мировые новости Израиль
    Татьяна Кудренок
    Автор
    Татьяна Кудренок
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