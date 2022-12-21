Музыкальный конкурс «Жас қанат» будет проходить по-новому

21 Декабря 2022, 19:24

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Республиканский музыкальный конкурс «Жас қанат» будет проходить в следующем году с 29 мая по 4 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета международного фестиваля «Азия дауысы».

Учредитель и президент общественного фонда «МФ «Азия дауысы» Ирина Ковыряко на брифинге сообщила, что подать заявку на участие могут талантливые казахстанцы в возрасте от 16 до 27 лет.

«Утверждены сроки проведения конкурса «Жас қанат»: он состоится с 29 мая по 4 июня. Также добавился конкурсный день «Жас қанат. Дети», победители которого будут автоматически участвовать в международном конкурсе «Азия дауысы. Дети». Отмечу, что «Жас қанат» в этом году отличается тем, что в рамках программы участникам предстоит выступать в сопровождении оркестра и live-band. Прием заявок мы продлили до 15 февраля 2023 года. Приглашения разосланы во все регионы страны, и собрано уже более 40 заявок. Отмечу, что последний конкурс до пандемии прошел в 2019 году и в 2020 году Мурат Иргалиев и Александр Пономарев успели принять часть заявок, поэтому мы приняли решение, что ранее собранные работы также будут рассмотрены. Также помимо традиционных номинаций, в этом году будет специальная номинация - Гран-при имени Мурата Иргалиева и Александра Пономарева. Победитель автоматически участвует в «Азия дауысы» на Медеу», - заявила она.

Фестиваль «Азия дауысы» запланирован на конец июля 2023 года.

В 2023 году конкурсу «Жас қанат» исполнится 32 года. Это единственный в Казахстане национальный музыкальный проект, который выдержал столь длительную проверку временем. За годы существования конкурс стал неотъемлемой частью культурной жизни Казахстана и открыл более 100 исполнителей, которые сегодня любимы и известны всей стране, а многие и за ее пределами.

Участники конкурса представляли Казахстан на престижных международных конкурсах, таких как «Славянский базар» (Беларусь), «Памуккале» (Турция), Мальтийский конкурс песни (Мальта), «Дискавери» (Болгария), «Мосты дружбы» (ЭКСПО-2001, Германия), «Азиатский музыкальный фестиваль» (Шанхай, Китай) и другие.

Большинство известных казахстанских исполнителей были когда-то участниками конкурса «Жас қанат» и прошли вокальную и сценическую школу. Среди лауреатов и дипломантов разных лет Медеу Арынбаев, Нурлан Абдуллин, Ерлан Кокеев, группа «Уркер», Мадина Садвакасова, Жанар Дугалова, Маржан Арапбаева, Димаш Кудайберген и многие другие.

Фото: ru.wallpaper.mob.org