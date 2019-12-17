+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -6 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Музыкальный фестиваль в столице посвятили Дню Независимости и юбилею Бибигуль Тулегеновой

17 Декабря 2019 19:10
Поделиться:
Музыкальный фестиваль в столице посвятили Дню Независимости и юбилею Бибигуль Тулегеновой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведение в столице музыкального фестиваля «JYL ÁNI» приурочили ко Дню Независимости и 90-летию народной артистки Казахстана и СССР, оперной певицы Бибигуль Тулегеновой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram акима города Алтая Кульгинова.

Новости по теме

Димаш Кудайберген поздравил с 90-летним юбилеем Бибигуль Тулегенову
Городскому дому культуры в Семее дадут имя Бибигуль Тулегеновой Вы завоевали истинную любовь народа: Елбасы поздравил Бибигуль Тулегенову с юбилеем

«Казахский соловей», как назвали ее в народе, внесла неоценимый вклад в развитие национального оперного искусства. Буквально накануне Указом Президента Бибигуль Ахметовне вручили орден «Барыс» первой степени. Своим творчеством Бибигуль Тулегенова покорила миллионы зрителей! Долгих лет жизни!», - написал Алтай Кульгинов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Культура, День Независимости ,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив