Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:37
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 11:50
Музыкальный фестиваль в столице посвятили Дню Независимости и юбилею Бибигуль Тулегеновой
17 Декабря 2019 19:10
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведение в столице музыкального фестиваля «JYL ÁNI» приурочили ко Дню Независимости и 90-летию народной артистки Казахстана и СССР, оперной певицы Бибигуль Тулегеновой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram акима города Алтая Кульгинова.
Новости по темеГородскому дому культуры в Семее дадут имя Бибигуль Тулегеновой Вы завоевали истинную любовь народа: Елбасы поздравил Бибигуль Тулегенову с юбилеем
«Казахский соловей», как назвали ее в народе, внесла неоценимый вклад в развитие национального оперного искусства. Буквально накануне Указом Президента Бибигуль Ахметовне вручили орден «Барыс» первой степени. Своим творчеством Бибигуль Тулегенова покорила миллионы зрителей! Долгих лет жизни!», - написал Алтай Кульгинов.
Ключевые слова: Нур-Султан, Культура, День Независимости ,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 декабря
- Мэрия Тель-Авива окрасилась в цвета казахстанского флага
- Алматинцы почтили память жертв декабрьских событий 1986 года
- Первый Международный фестиваль кукольных театров проходит в Караганде
- Димаш Кудайберген поздравил с 90-летним юбилеем Бибигуль Тулегенову
- За годы независимости Казахстан смог создать комфортную среду для бизнес-начинаний - эксперт
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047