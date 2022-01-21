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Музыкальный челлендж в поддержку Алматы стартовал в Казахстане

21 Января 2022 09:40
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Музыкальный челлендж в поддержку Алматы стартовал в Казахстане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОМ - Ассамблея народа Казахстана Акмолинской области выступила с предложением провести челлендж в поддержку жителей города Алматы, передает МИА «Казинформ».

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Этнокультурные объединения Акмолинской области обратились к гражданам республики с призывом принять участие во всенародном челлендже, чтобы поддержать жителей Алматы в это непростое время.

Цель акции – поддержать жителей города Алматы, которые стали жертвами нападения со стороны радикально настроенных мародеров.

«Сейчас очень важно нам всем объединиться в это сложное время и поддержать жителей Алматы. Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, мы таким образом хотим показать обществу, что всем сердцем с ними и готовы всегда помочь. В этой связи, публикуем челлендж в поддержку города Алматы от Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана», – отметили инициаторы.

В рамках челленджа каждое этнокультурное объединение может записать видео исполнения популярной песни об Алматы и разместить его в социальных сетях под хэштегами #КүшімізБірлікте и #СилавЕдинстве.

На данный момент акцию уже поддержали представители Ассамблеи народа Казахстана из Актюбинской и Павлодарской областей, а также активисты «Ассамблея жастары» Алматы.

Акмолинская область:

https://www.instagram.com/tv/CYq5azaK-zX/?utm_medium=share_sheet

Актюбинская область:

https://www.instagram.com/tv/CYt95E-o55Y/?utm_medium=share_sheet

Павлодарская область:

https://www.instagram.com/kogamdyk_kelisim.pvl/tv/CY38YMOloUj/?utm_medium=copy_link

Ассамблея жастары:

https://www.instagram.com/tv/CYtt6qrMmyA/?utm_medium=copy_link

Пресс-служба РГУ «Қоғамдық келісім»

Тел.: 74-12-21

baspasoz@qkelisim.kz


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#Акмолинская область   #Алматы   #АНК   #Алматинская трагедия  
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