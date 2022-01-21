Музыкальный челлендж в поддержку Алматы стартовал в Казахстане
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОМ - Ассамблея народа Казахстана Акмолинской области выступила с предложением провести челлендж в поддержку жителей города Алматы, передает МИА «Казинформ».
Этнокультурные объединения Акмолинской области обратились к гражданам республики с призывом принять участие во всенародном челлендже, чтобы поддержать жителей Алматы в это непростое время.
Цель акции – поддержать жителей города Алматы, которые стали жертвами нападения со стороны радикально настроенных мародеров.
«Сейчас очень важно нам всем объединиться в это сложное время и поддержать жителей Алматы. Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, мы таким образом хотим показать обществу, что всем сердцем с ними и готовы всегда помочь. В этой связи, публикуем челлендж в поддержку города Алматы от Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана», – отметили инициаторы.
В рамках челленджа каждое этнокультурное объединение может записать видео исполнения популярной песни об Алматы и разместить его в социальных сетях под хэштегами #КүшімізБірлікте и #СилавЕдинстве.
На данный момент акцию уже поддержали представители Ассамблеи народа Казахстана из Актюбинской и Павлодарской областей, а также активисты «Ассамблея жастары» Алматы.
Акмолинская область:
https://www.instagram.com/tv/CYq5azaK-zX/?utm_medium=share_sheet
Актюбинская область:
https://www.instagram.com/tv/CYt95E-o55Y/?utm_medium=share_sheet
Павлодарская область:
https://www.instagram.com/kogamdyk_kelisim.pvl/tv/CY38YMOloUj/?utm_medium=copy_link
Ассамблея жастары:
https://www.instagram.com/tv/CYtt6qrMmyA/?utm_medium=copy_link
Пресс-служба РГУ «Қоғамдық келісім»
Тел.: 74-12-21
baspasoz@qkelisim.kz
- Запущен прием заявок от предпринимателей на возмещение ущерба
- Как восполняется дефицит медицинских кадров в Акмолинской области
- Спящие преступные и террористические ячейки попытались превратить Казахстан в новое место хаоса и беззакония в регионе – эксперт
- Депутат Европарламента считает Казахстан важным партнером Евросоюза
- Людмила Ли: Сегодня важно сплотиться вокруг Президента
- Вакцинироваться от коронавируса призвали акмолинцев в облздраве
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана