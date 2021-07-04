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    22:49, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Музыкальный челлендж поддержали сто домбристов Карагандинской области

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    КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – Карагандинская универсальная научная библиотека имени Н. В. Гоголя в прямом эфире Instagram подвела итоги челленджа «Сал домбыра, Сарыарқа». Мероприятие проходило с 28 июня по 3 июля и было посвящено Национальному дню домбры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Более 100 домбристов подхватили клич и исполнили кюи, терме, жыр и другие казахские музыкальные произведения на своих инструментах. Участвовали мастера игры на домбре из Каркаралинского, Нуринского, Бухар-Жырауского, Шетского, Улытауского районов, городов Балхаш и Караганда, посёлка Топар. Самому младшему участнику исполнилось 8 лет, а самому старшему – 65.

    Челлендж поддержали известные кюйши и традиционные певцы. В частности, видео записали руководитель филиала Союза кюйши РК Мадияр Сулейменов, музыканты Карагандинского концертного объединения имени Кали Байжанова Медет Осатаев и Дауренбек Аркенов.

    В результате долгих споров жюри отобрало 70 лучших исполнений. В течение этого месяца всеони будут опубликованы на страницах социальных сетей библиотеки.

    Напомним, День домбры отмечается в Казахстане с 2018 года каждое перво

    е воскресенье июля.



    Теги:
    История домбры Культура Карагандинская область Общество
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