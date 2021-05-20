Музыка до и после Вагнера: что ждет столичных слушателей на премьере «Кольцо нибелунга»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уже завтра столичным слушателям симфонический оркестр театра «Астана Опера» представит самые яркие, захватывающие симфонические фрагменты из четырех опер, составляющих знаменитую тетралогию «Кольцо нибелунга». Корреспонденты МИА «Казинформ» побывали на генеральной репетиции, чтобы узнать, что же ждет ценителей высокого искусства на предстоящей премьере.

Главный дирижер театра «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев 21 и 22 мая познакомит слушателей с редко исполняемой в Казахстане музыкой Рихарда Вагнера. В беседе с журналистами маэстро признался, что хочет увидеть на концерте тех, кому очень интересно высокое искусство классики, но, кто не знает, как подступиться к этому огромному пласту цивилизации человечества.

«В 13 лет, когда был еще ребенком, по радио услышал музыку Вагнера. Мы ехали с отцом в машине, это была чарующая музыка. С тех пор я просто «заболел» творчеством выдающегося композитора. Он произвел на меня сильное впечатление. Все, что происходило со мной в ранней молодости, оставляло сильный отпечаток. С тех пор стараюсь как можно чаще исполнять Вагнера и вставлять его в свои программы. Прошло почти 29 лет, а я постоянно изучаю этого композитора. О Вагнере коротко рассказывать невозможно. Это такая глыба, это невероятный человек, повлиявший на всю музыку вообще. Классическая музыка делится на музыку до Вагнера и после него. Композиторы вынуждены волей-неволей оглядываться на его творчество и достижения. Человек повлиял на большой спектр разных сфер жизни и дисциплин: на эпические произведения, голливудский кинематограф, на оперные театры, безусловно. Даже само появление Вагнеровского театра, как Байрёйтский фестшпильхаус - эпохальное явление в истории развития классической музыки. Для меня лично особо радостно, что в родном театре наш оркестр впервые исполнит отрывки из культовой тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга». Это самые яркие, блестящие отрывки из всех четырех опер», - рассказал Алан Бурибаев.

По словам маэстро, технически трудно исполнять произведения Вагнера. Среди музыкантов всего мира даже бытует мнение, что последние страницы оперы «Валькирия» неисполнимые. Однако Алан Бурибаев не согласен с этой теорией.

«Я утверждаю, что они исполнимы при правильной выучке и драматургии темпов. Вагнер был одним из лучших дирижеров, повлиявший на все дирижерское искусство в дальнейшем. Это очень сложно в техническом плане. Для любого оркестра подобная программа – одновременно огромное удовольствие, но в то же время хороший челлендж. В нашем оркестре работают серьезные, профессиональные, талантливые музыканты, которые относятся к таким проектам с большой ответственностью и энтузиазмом, поскольку на таких программах растет мастерство оркестра. Наш коллектив – симфонический оркестр театра будет главным блюдом в эти два концерта. Это еще одно новое мероприятие в художественную копилку нашего театра», - признался известный дирижер.

К премьере артисты готовились долго, самое главное – трепетно. Заранее были заказаны ноты, музыканты проводили групповые репетиции. Делалось многое, чтобы удивить зрителя и оставить под особым впечатлением. Столичные слушатели впервые прикоснутся к шедеврам мировой классики, над которыми Рихард Вагнер работал в течение 26 лет.