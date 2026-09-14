Музыка из известных казахстанских фильмов прозвучала на концерте в Астане

В минувшее воскресенье во Дворце мира и согласия впервые в этом сезоне «Астана Опера» с большим успехом провел масштабный музыкальный вечер «Проверено временем» из полюбившегося публике цикла «Мелодии экрана», передает агентство Kazinform.

Акустика большого зала подарила зрителям совершенно новое звучание привычных мелодий. Если дома или в кинотеатре мы воспринимаем эти саундтреки как фоновую историю, то в живом исполнении они стали полноценными героями вечера.

За дирижерским пультом симфонического оркестра блистал кавалер ордена «Курмет» маэстро Руслан Баймурзин. Кроме того, дирижер еще и виртуозно играл на домбре, представив произведения Толегена Мухамеджанова «Детство» из фильма «Волчонок среди людей» и легендарный кюй «Аққу» Нургисы Тлендиева.

Фото: Астана Опера

Вечер подарил звездные выступления солистов оперной труппы «Астана Опера». Яркие артисты кавалер ордена «Курмет» Айзада Капонова, заслуженный деятель Казахстана Расул Жармагамбетов, очаровательные Назым Сагинтай, Улпан Аубакирова, а также талантливые Талгат Аллабиринов, Артур Габдиев, Ардак Сабыр сменяли друг друга на сцене, обрамленной театральными декорациями: уличные фонари, скамейки, колыбель и многое другое создавали иллюзию присутствия на съемочной площадке. Особый колорит вечеру придало выступление вокального ансамбля «El Voice», чьи голоса органично вплетались в мощное звучание оркестра, а также участие приглашенного саксофониста Манарбека Абаева.

Фото: Астана Опера

Программа вместила в себя золотой фонд казахского и советского кинематографа, зал подарил горячие овации проникновенной народной песне из кинофильма «Гауһартас», зажигательным ритмам из киномюзикла «Дос-Мукасан», культовой «Надо мной небо синее» А. Зацепина из кинофильма «Наш милый доктор». Интересно, что автор проекта Алихан Идрисов вдохнул в старую музыку современное дыхание. Работа над каждой партитурой заняла у него месяцы кропотливого труда, ведь главная задача была сохранить душу оригинала, представить ее в новой кавер-версии, доступной и понятной даже самому молодому слушателю.

Фото: Астана Опера

Особо трогательным моментом вечера стал выход композитора Томаса Томасова, чей народный хит из первого казахстанского телесериала «Перекресток» прозвучал в прекрасном исполнении Улпан Аубакировой, Серика Абдуллы, хора и оркестра театра.

— Подготовка одного такого проекта иногда занимает полгода, а иногда и целый год. Это огромный труд — расписать каждую ноту для живого оркестра. Ведь то, что хорошо звучит в компьютере, в зале может потерять магию. Но, когда ты видишь глаза зрителей, слышишь аплодисменты и понимаешь, что эти проекты остаются в репертуаре долгие годы — это высшая награда, — поделился Алихан Идрисов, который в этот вечер также блестяще исполнил партию фортепиано.

Впереди у артистов «Астана Опера» на сцене Дворца мира и согласия череда гала-опер, балетных спектаклей и детских программ, которые непременно вновь соберут аншлаги.

Ранее театр имени Абая открыл 93-й сезон балетом по мотивам «Крови и пота».