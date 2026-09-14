Музыка из известных казахстанских фильмов прозвучала на концерте в Астане
В минувшее воскресенье во Дворце мира и согласия впервые в этом сезоне «Астана Опера» с большим успехом провел масштабный музыкальный вечер «Проверено временем» из полюбившегося публике цикла «Мелодии экрана», передает агентство Kazinform.
Акустика большого зала подарила зрителям совершенно новое звучание привычных мелодий. Если дома или в кинотеатре мы воспринимаем эти саундтреки как фоновую историю, то в живом исполнении они стали полноценными героями вечера.
За дирижерским пультом симфонического оркестра блистал кавалер ордена «Курмет» маэстро Руслан Баймурзин. Кроме того, дирижер еще и виртуозно играл на домбре, представив произведения Толегена Мухамеджанова «Детство» из фильма «Волчонок среди людей» и легендарный кюй «Аққу» Нургисы Тлендиева.
Вечер подарил звездные выступления солистов оперной труппы «Астана Опера». Яркие артисты кавалер ордена «Курмет» Айзада Капонова, заслуженный деятель Казахстана Расул Жармагамбетов, очаровательные Назым Сагинтай, Улпан Аубакирова, а также талантливые Талгат Аллабиринов, Артур Габдиев, Ардак Сабыр сменяли друг друга на сцене, обрамленной театральными декорациями: уличные фонари, скамейки, колыбель и многое другое создавали иллюзию присутствия на съемочной площадке. Особый колорит вечеру придало выступление вокального ансамбля «El Voice», чьи голоса органично вплетались в мощное звучание оркестра, а также участие приглашенного саксофониста Манарбека Абаева.
Программа вместила в себя золотой фонд казахского и советского кинематографа, зал подарил горячие овации проникновенной народной песне из кинофильма «Гауһартас», зажигательным ритмам из киномюзикла «Дос-Мукасан», культовой «Надо мной небо синее» А. Зацепина из кинофильма «Наш милый доктор». Интересно, что автор проекта Алихан Идрисов вдохнул в старую музыку современное дыхание. Работа над каждой партитурой заняла у него месяцы кропотливого труда, ведь главная задача была сохранить душу оригинала, представить ее в новой кавер-версии, доступной и понятной даже самому молодому слушателю.
Особо трогательным моментом вечера стал выход композитора Томаса Томасова, чей народный хит из первого казахстанского телесериала «Перекресток» прозвучал в прекрасном исполнении Улпан Аубакировой, Серика Абдуллы, хора и оркестра театра.
— Подготовка одного такого проекта иногда занимает полгода, а иногда и целый год. Это огромный труд — расписать каждую ноту для живого оркестра. Ведь то, что хорошо звучит в компьютере, в зале может потерять магию. Но, когда ты видишь глаза зрителей, слышишь аплодисменты и понимаешь, что эти проекты остаются в репертуаре долгие годы — это высшая награда, — поделился Алихан Идрисов, который в этот вечер также блестяще исполнил партию фортепиано.
Впереди у артистов «Астана Опера» на сцене Дворца мира и согласия череда гала-опер, балетных спектаклей и детских программ, которые непременно вновь соберут аншлаги.
Ранее театр имени Абая открыл 93-й сезон балетом по мотивам «Крови и пота».