Музыкальный вечер в честь 75-летия Народного артиста Казахстана Кайрата Байбосынова прошел в Астане

В концертной программе прозвучали народные песни и авторские произведения из репертуара певца. Зрителям представили творческий путь артиста, отмеченный верностью национальной традиции и глубоким уважением к казахской песенной культуре. Яркие моменты из жизни юбиляра были представлены в формате мюзикла.

Фото: Министерство культуры и информации РК

— Имя Кайрата Байбосынова связано с целой эпохой в истории отечественной музыки. Он возродил и вернул слушателю редкие, почти забытые народные песни, сделав их частью современной сцены. Артист представил национальное искусство за рубежом в США, Японии, Германии, Франции, Испании, Италии, Турции, Китае, Сингапуре и других странах, где казахское искусство было принято с особым интересом и теплом. — отмечают в ведомстве.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В концерте приняли участие ученики и современники юбиляра, в числе которых Народные артисты Казахстана и Кыргызстана, Заслуженные деятели культуры и Лауреаты молодежных премий.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Ранее Kazinform писал о том, что в музыкальном театре «Геликон-опера» в Москве состоялся творческий вечер «Әлқисса», посвященный 100-летнему юбилею великого казахского композитора Нургисы Тлендиева.