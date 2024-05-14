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    18:39, 13 Май 2024 | GMT +6

    Музыкальный фестиваль «Шелковый путь» пройдет в Алматы в мае

    Музыкальный фестиваль «Шелковый путь» пройдет в Алматы в мае
    Фото: Секретариат ШОС

    Международный музыкальный фестиваль пройдет с 22 по 25 мая в Алматы. Об этом говорится в официальном телеграмм-канале Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает собственный корреспондент Kazinform.

    Заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн отметил весомый вклад казахстанской стороны в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между странами Шанхайской организации сотрудничества.

    Как отмечается, в фестивале примут участие вокально-инструментальные ансамбли и творческие коллективы из государств-членов и стран-партнеров по диалогу ШОС.

    Напомним, что Республика Казахстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества в 2023–2024 годах. Город Алматы объявлен «Туристической и культурной столицей ШОС» на период председательства РК в ШОС.

    Что даст Казахстану председательство в ключевых международных организация, можно прочитать в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    ШОС Туризм Регионы События Музыка Общество Алматы
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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