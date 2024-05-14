Музыкальный фестиваль «Шелковый путь» пройдет в Алматы в мае

Международный музыкальный фестиваль пройдет с 22 по 25 мая в Алматы. Об этом говорится в официальном телеграмм-канале Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает собственный корреспондент Kazinform.

Заместитель генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн отметил весомый вклад казахстанской стороны в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между странами Шанхайской организации сотрудничества.

Как отмечается, в фестивале примут участие вокально-инструментальные ансамбли и творческие коллективы из государств-членов и стран-партнеров по диалогу ШОС.

Напомним, что Республика Казахстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества в 2023–2024 годах. Город Алматы объявлен «Туристической и культурной столицей ШОС» на период председательства РК в ШОС.

Что даст Казахстану председательство в ключевых международных организация, можно прочитать в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.