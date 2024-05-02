Музыка, театр и любовь царят в многонациональной семье Максименко-Сон из Тараза

В уютном доме, наполненном цветами, музыкой, звонкими голосами детей, в гостях у известных в Таразе деятелей культуры Владимира Максименко и Валерии Сон, побывала корреспондент агентства Kazinform. В этой дружной семье соединились совершенно разные национальности – русские, корейцы и сербы.

Владимир Семенович Максименко родом из потомственных казаков Ставрополья, в начале XX века его предки были переселены в Казахстан по указу царского правительства для укрепления южных границ. Сам он родился в Талдыкорганской области на станции Сары-Озек, а в 1963 году вместе с родителями переехал в город Джамбул, ныне Тараз. C детства увлекался музыкой, играл на саксофоне, занимался в духовом оркестре профессионально-технического железнодорожного училища, где учился по специальности «помощник машиниста тепловоза». После службы в армии получил еще и высшее инженерное образование в Джамбульском гидромелиоративно-строительном институте, после окончания которого по распределению был направлен на работу во Владимирскую область в качестве главного механика ПМК.

Несмотря на столь серьезные технические специальности, жизнь распорядилась по-своему. После возвращения в Джамбул (Тараз) в родном вузе его назначают деканом факультета общественных профессий. В 28 лет он стал самым молодым деканом, и именно ему было поручено организовать эстрадный оркестр. Первое выступление оркестра под руководством дирижера Владимира Максименко состоялось в Ташкенте, в посольстве Казахстана в Узбекистане, и было посвящено Дню Независимости РК.

Фото: Фото из личного архива семьи Максименко-Сон

Это был знаменитый в Таразе Биг Бенд, который не только блистал мастерством на всех главных городских и областных праздниках, но и играл каждое воскресенье в городском парке, создавая неповторимую праздничную атмосферу для посетителей. Дирижеру Владимиру Максименко удалось собрать музыкальный коллектив из лучших исполнителей города.

Фото: Фото из личного архива семьи Максименко-Сон

- Оркестр - это не только обслуживание мероприятий, это лицо области, - считает Владимир Семенович. – В свое время областные и городские руководители, ректоры университета всемерно поддерживали наш эстрадный оркестр.

Однако несколько лет назад жамбылский Биг Бенд закрыли, но жители Тараза до сих с ностальгией вспоминают, как по воскресеньям во всех уголках парка было слышно живое исполнение любимых мелодий, а перед сценой летней эстрады вальсировали пары. Именно там, в парке, Владимир Максименко познакомился с юной и очаровательной Валерией Сон, выпускницей культпросветучилища.

- Мы вместе работали в парке, - рассказывает Валерия Михайловна, - я была тогда молода, Владимир Максименко женат. Мы общались, как коллеги. А потом мне пришлось уехать в Европу. 90-е годы, тяжелое время развала всего и вся, перспектив никаких, решила обосноваться в Европе. В Сербии нашла работу, вышла замуж за серба. Но казахстанское гражданство не меняла. Вернулась из Сербии через несколько лет, после того как похоронила мужа, умершего от онкологии. Ведь в Джамбуле оставались престарелые родители, дочке Кате тогда был годик, было очень тяжело. Так сложилось, что случайно опять встретились с Владимиром Максименко, он поделился своим горем – жена скончалась от онкологии. После этого стали общаться, поженились, родился сын. Теперь уже понимаешь, что в жизни ничего случайного не бывает…

Фото: Фото из личного архива семьи Максименко-Сон

Валерия очень благодарна за помощь со стороны мужа в те годы, он настоял, чтобы она получила высшее образование в Таразском государственном университете по специальности «теория музыки и хорового дирижирования», до этого у нее за плечами было только культпросветучилище. Владимир заставил ее учиться, помог растить маленькую дочку. Ведь Валерия устроилась на работу в театр и была постоянно в разъездах на гастролях.

Фото: Фото из личного архива семьи Максименко-Сон

Фото: Фото из личного архива семьи Максименко-Сон

В настоящее время Валерия Сон - заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра, отличник культуры РК, член Союза театральных деятелей Казахстана, Ассоциации деятелей русских театров зарубежья. За огромный вклад в развитие культуры жамбылского региона, страны она имеет множество наград, в числе которых медали «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», «Еңбек Даңқы».

Фото: Фото из личного архива семьи Максименко-Сон

Напомним, что тысячи корейцев были депортированы с Дальнего Востока, трудолюбивый народ, веками мирно живший на восточной окраине огромной страны, был сорван с обжитых мест. Осенью 1937 года 36 442 семьи, насчитывающие 171 781 человек, были отправлены в грузовых эшелонах в Казахстан и Узбекистан. Переселенцы с Дальнего Востока в Казахстане были устроены главным образом в самостоятельные колхозы, на машинно-тракторные станции, промышленные предприятия, артели, различные хозяйственные и общественные предприятия в качестве рабочих и служащих.

- Казахстан стал для нас второй родиной, - говорит Валерия Михайловна. – Новая родина приняла многие народы под свой благословенный шанырак. Первые годы были особо тяжелыми для переселенцев из-за перемены климата, неустроенности, плохого питания, стресса, поэтому смертность среди корейского населения была высокой. Казахи приняли наших предков с такой теплотой и радушием, по традициям Великой Степи. Корейская диаспора отдает дань памяти и уважения тем людям, которые претерпели лишения и страдания депортации, но, тем не менее, сумели сохранить национальную самобытность и передать молодому поколению, родившемуся вдали от исторической родины, национальный дух, культуру, обычаи и традиции Страны утренней свежести.

Жители Тараза знают Валерию Михайловну как активного пропагандиста и популяризатора театрального искусства. Во многом благодаря ее ежедневной кропотливой работе таразский театр известен интересными современными постановками пьес классических и современных авторов, участвует в международных театральных фестивалях, гастролирует не только по Казахстану, но и за рубежом, в частности, в Сербии, где живут родители ее дочери Катаржины Джорджевич.

- Когда Катя выходила замуж, наша сербская бабушка специально приехала в Тараз, за пять тысяч километров, чтобы посмотреть на избранника, - рассказывает Валерия Михайловна. – Кастинг был пройден успешно, и бабушка благословила молодых.

…76-летний легендарный жамбылский музыкант Владимир Максименко, отличник культуры РК, на заслуженном отдыхе, он занимается садом, цветами, внучками, продолжает музицировать. Катаржина Джорджевич преподает в гимназии математику, ее супруг Игорь Ким еще молодой, но уже известный в регионе врач травматолог-ортопед, стажировался в Республике Корея. Они подарили родителям двоих очаровательных внучек. А Валерия Михайловна работает в театре, организует гастроли по стране и за ее пределами. Семья Максименко-Сон живет в атмосфере любви, искусства, спектаклей, мелодий и заботы друг о друге.