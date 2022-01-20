+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы

20 Января 2022 11:55
Поделиться:
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала молодых парней, раздававших участникам массовых беспорядков оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Новости по теме
В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
Кредит под низкий процент выдадут пострадавшим предпринимателям Алматы Стало известно, когда в Алматы запустят станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы» Расследование «алматинской трагедии» должно проходить максимально открыто - сенатор

Установлено, что в период массовых беспорядков 19-20-летние подозреваемые вынесли с оружейного магазина оружие и стали раздавать его собравшимся на Площади Республики.

«Личности подозреваемых были установлены сотрудниками управления криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий. Они задержаны на территории одного из рынков города. В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Их личности мы непременно проверим на причастность к другим преступлениям», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Отметим, процесс раздачи оружия участникам беспорядков попал в объектив камер очевидцев трагических событий. В последующем это видео было обнародовано посредством социальных сетей.

«Мы совершили нападение на оружейный магазин. Была группа людей, которая заставила нас это сделать. Потом половину из похищенного нами оружия они забрали себе, махали автоматами. Я был за рулем белого Lexus», – рассказал первый подозреваемый.

«Это были люди в противогазах, вооруженные автоматами и ножами. Они нам приказали быстро вынести оружие и отвезти его. Мы это делали из-за страха, на нас эти люди оказывали давление. Как тут не бояться людей с автоматами?», – отметил второй подозреваемый.

«Мы ездили по городу на машине, подъехали к оружейному магазину, его уже на тот момент грабили. В нашу машину загрузили оружие и велели отвести на площадь», – сообщил третий.

Полицейские уже приступили к установлению личности координаторов этой группы и истинного мотива действий задержанных. Досудебное расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса страны.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Видео   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
В Алматы обнаружены тайные захоронения боевиков
Кредит под низкий процент выдадут пострадавшим предпринимателям Алматы
Стало известно, когда в Алматы запустят станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы»
Расследование «алматинской трагедии» должно проходить максимально открыто - сенатор
Популярное
1 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
2 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
3 Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
4 Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
5 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
6 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Читайте также
Стало известно, когда в Алматы запустят станции метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы»
Мы допустили большой пробел в национальной идеологии  - Нурторе Жусип
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив