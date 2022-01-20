Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала молодых парней, раздававших участникам массовых беспорядков оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Установлено, что в период массовых беспорядков 19-20-летние подозреваемые вынесли с оружейного магазина оружие и стали раздавать его собравшимся на Площади Республики.

«Личности подозреваемых были установлены сотрудниками управления криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий. Они задержаны на территории одного из рынков города. В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Их личности мы непременно проверим на причастность к другим преступлениям», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Отметим, процесс раздачи оружия участникам беспорядков попал в объектив камер очевидцев трагических событий. В последующем это видео было обнародовано посредством социальных сетей.

«Мы совершили нападение на оружейный магазин. Была группа людей, которая заставила нас это сделать. Потом половину из похищенного нами оружия они забрали себе, махали автоматами. Я был за рулем белого Lexus», – рассказал первый подозреваемый.

«Это были люди в противогазах, вооруженные автоматами и ножами. Они нам приказали быстро вынести оружие и отвезти его. Мы это делали из-за страха, на нас эти люди оказывали давление. Как тут не бояться людей с автоматами?», – отметил второй подозреваемый.

«Мы ездили по городу на машине, подъехали к оружейному магазину, его уже на тот момент грабили. В нашу машину загрузили оружие и велели отвести на площадь», – сообщил третий.

Полицейские уже приступили к установлению личности координаторов этой группы и истинного мотива действий задержанных. Досудебное расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса страны.