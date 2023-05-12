Мужчины избили трех подростков в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 7 мая в центре города мужчины избили трех подростков. В настоящее время задержан один из подозреваемых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

7 мая, около 00:58 часов в полицию Петропавловска сообщили о том, что по ул. Интернациональная происходит драка.

«Установлено, что неизвестные лица в ходе конфликта нанесли телесные повреждения трем 16-летним подросткам. Данный факт зарегистрирован по ст. 293 УК РК «Хулиганство». По подозрению в совершении хулиганских действий задержан мужчина, 2003 г. р. Проводятся следственные действия», - говорится в сообщении полиции.