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Мужчины избили трех подростков в Петропавловске

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Мая 2023, 12:44
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - 7 мая в центре города мужчины избили трех подростков. В настоящее время задержан один из подозреваемых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

7 мая, около 00:58 часов в полицию Петропавловска сообщили о том, что по ул. Интернациональная происходит драка.

«Установлено, что неизвестные лица в ходе конфликта нанесли телесные повреждения трем 16-летним подросткам. Данный факт зарегистрирован по ст. 293 УК РК «Хулиганство». По подозрению в совершении хулиганских действий задержан мужчина, 2003 г. р. Проводятся следственные действия», - говорится в сообщении полиции.
Борьба с преступностью   Петропавловск  
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