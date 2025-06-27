Мужчину, заказавшего киллера для бывшей жены, осудили в Павлодаре

Нападение на павлодарку Ольгу Горкунову произошло летом 2024 года. По словам женщины, она прожила с бывшим мужем 15 лет, есть трое общих детей. Однако три года назад они решили расстаться и начался процесс раздела имущества: квартиры и машины. Из-за этого происходили якобы регулярные конфликты.

— Просто человек абсолютно мне незнакомый, когда я шла на работу утром, напал на меня сзади и начал бить ножом. При этом, не говоря ни слова. Но для меня это было понятно, что это дело рук моего бывшего мужа, потому что были угрозы и были суды у нас по избиению, по его недостойному обращению, — вспоминает Ольга Горкунова.

Женщину госпитализировали в больницу. Говорит, она потеряла три с половиной литра крови, но смогла выжить. Полицейские, в свою очередь, открыли уголовное дело и задержали трех подозреваемых, в том числе бывшего мужа Ольги.

Рассмотрев уголовное дело, суд пришел к выводу, что вина доказана и каждому назначили в итоге лишение свободы.

— Потерпевшая просила назначить максимальное наказание. На счет наказания хотел бы пояснить. Поскольку подсудимые обвиняются в покушении на убийство, оно не может превышать больше трех четвертей наказания, и так как у них отсутствуют отягчающие вину обстоятельства, суд назначил 11 лет 3 месяца, — пояснил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Каирбеков.

Всех подсудимых обязали выплатить потерпевшей в общем 8 миллионов тенге в качестве возмещения морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в МВД РК заявили, что количество бытовых убийств в Казахстане снизилось в три раза.