Мужчину задержали за распространение ложной информации о взрывах в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали гражданина, распространяющего ложную информацию в социальных сетях о взрывах в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

«27 августа т.г. в ходе мониторинга сети Интернет установлено, что в Инстаграме неизвестное лицо опубликовало видео с голосовым сопровождением. Мужчина говорит, что взрывы, произошедшие на территории войсковой части, дислоцированной в Байзакском районе, ликвидировать невозможно из-за его мощности, имеются многочисленные пострадавшие, в том числе с оторванными частями тела. Данная сообщение не соответствует действительности. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками полиции установлен и задержан 26- летний житель областного центра. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 274 ч.2 п.3 УК РК «Распространение заведомо ложной информации с создающей опасность нарушения общественного порядка, использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Как отметили в ведомстве, за совершение такого преступления предусмотрено лишение свободы до трех лет. Свою вину подозреваемый признал полностью.

Согласно требованиям ст. 201 УПК РК остальные факты досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.



