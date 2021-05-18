Мужчину убили в поле в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жителя Алматы убили в поселке Алматинской области. Подозреваемого задержали по «горячим следам», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что 16 мая текущего года в дежурную часть Илийского РУП по телефону поступил вызов от местных жителей. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что в указанном месте между неизвестными произошло разбирательство.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в течение суток по «горячим следам», сотрудники криминальной полиции и участковые инспекторы установили и задержали 24-летнего местного жителя, который, после предъявления ряда доказательств причастности к происшествию, признался в убийстве и указал место, куда он спрятал труп. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство».

«В ходе проверки показаний на месте, в поле у поселка, в траншее, сыщики обнаружили труп 31-летнего жителя г. Алматы, со следами насильственной смерти. Со слов подозреваемого, орудие преступления выбросил. Принимаются меры к его обнаружению. Подозреваемый в соответствии со ст. 128 УПК РК, водворён в изолятор временного содержания, ведется следствие», - сообщили в полиции.