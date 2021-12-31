+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужчину спасли при пожаре в Акмолинской области

31 Декабря 2021 12:00
Поделиться:
Мужчину спасли при пожаре в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские огнеборцы спасли из пожара в Кокшетау 55-летнего мужчину, надышавшегося угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дед Мороз и Снегурочка предложили акмолинцам обменять сигареты на конфеты
Подростковая преступность снижена в Акмолинской области Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Китая Провалившийся под лед автомобиль извлекли спасатели в Актобе

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, пожар произошел в жилом доме города Кокшетау. Пламя вспыхнуло в одной из квартир 4-квартирного дома барачного типа. Дым от огня быстро наполнил жилище, в котором находился 55-летний мужчина.

«Спасатели обнаружили мужчину в бессознательном состоянии с признаками отравления продуктами горения. Пожарные провели реанимационные действия и передали мужчину карете скорой помощи. Благодаря оперативным действиям пожарных Алимжана Мустафина, Евгения Ефремова и Алиби Комарова мужчина остался жив», - рассказали в ведомстве.

Пожар локализован в 10.35, ликвидирован в 10.55. На тушение выезжали 23 сотрудника ДЧС и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

Между тем, спасатели региона в очередной раз напомнили жителям и гостям области о соблюдении правил пожарной безопасности.



Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Происшествия   #Пожар   #Спасение  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Дед Мороз и Снегурочка предложили акмолинцам обменять сигареты на конфеты
Подростковая преступность снижена в Акмолинской области
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на западе Китая
Провалившийся под лед автомобиль извлекли спасатели в Актобе
Популярное
1 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
2 Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
3 Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
4 ЕС: ковид бьёт рекорды
5 480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
6 Вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане обсудили в Нур-Султане
Читайте также
В шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Дед Мороз и Снегурочка предложили акмолинцам обменять сигареты на конфеты
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по шахматам
ЕС: ковид бьёт рекорды
480 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
Вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане обсудили в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив