Мужчину спасли при пожаре в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские огнеборцы спасли из пожара в Кокшетау 55-летнего мужчину, надышавшегося угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, пожар произошел в жилом доме города Кокшетау. Пламя вспыхнуло в одной из квартир 4-квартирного дома барачного типа. Дым от огня быстро наполнил жилище, в котором находился 55-летний мужчина.

«Спасатели обнаружили мужчину в бессознательном состоянии с признаками отравления продуктами горения. Пожарные провели реанимационные действия и передали мужчину карете скорой помощи. Благодаря оперативным действиям пожарных Алимжана Мустафина, Евгения Ефремова и Алиби Комарова мужчина остался жив», - рассказали в ведомстве.

Пожар локализован в 10.35, ликвидирован в 10.55. На тушение выезжали 23 сотрудника ДЧС и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

Между тем, спасатели региона в очередной раз напомнили жителям и гостям области о соблюдении правил пожарной безопасности.



