Мужчину спасли от прыжка с крыши в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы сняли с крыши дома мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О мужчине, сидевшем на краю крыши одного из домов в микрорайоне «Кокмайса», полицейским сигнализировали местные жители.

«Я находился на своем административном участке на базе стационарного поста полиции, когда ко мне обратились граждане. Я быстро прибежал к указанному дому, параллельно попросил подмогу у коллег из патрульной полиции. Пока я отвлекал мужчину разговорами, убеждал его не совершать необдуманных поступков, патрульные забрались на крышу», – рассказал участковый инспектор ОПМС УП Жетысуского района Нурлан Конусов.

В свою очередь, инспектор патрульной полиции Абылайхан Окасов сообщил, что патруль прибыл на место в течение нескольких минут.

«Нам местные жители показали, с какой стороны можно незаметно залезть на крышу. С напарником, можно сказать, подкрадывались, чуть ли не ползком пробрались к краю и рывком оттащили оттуда негодующего мужчину. Участковый инспектор все это время находился внизу, отвлекал его разговорами», – рассказал он.

Установлено, что покончить жизнь самоубийством пытался уроженец Восточно-Казахстанской области. По его словам, на отчаянный поступок он решился в стрессовом состоянии, переживая личные проблемы.