РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:17, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мужчину спасли от прыжка с крыши в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы сняли с крыши дома мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О мужчине, сидевшем на краю крыши одного из домов в микрорайоне «Кокмайса», полицейским сигнализировали местные жители.

    «Я находился на своем административном участке на базе стационарного поста полиции, когда ко мне обратились граждане. Я быстро прибежал к указанному дому, параллельно попросил подмогу у коллег из патрульной полиции. Пока я отвлекал мужчину разговорами, убеждал его не совершать необдуманных поступков, патрульные забрались на крышу», – рассказал участковый инспектор ОПМС УП Жетысуского района Нурлан Конусов.

    В свою очередь, инспектор патрульной полиции Абылайхан Окасов сообщил, что патруль прибыл на место в течение нескольких минут.

    «Нам местные жители показали, с какой стороны можно незаметно залезть на крышу. С напарником, можно сказать, подкрадывались, чуть ли не ползком пробрались к краю и рывком оттащили оттуда негодующего мужчину. Участковый инспектор все это время находился внизу, отвлекал его разговорами», – рассказал он.

    Установлено, что покончить жизнь самоубийством пытался уроженец Восточно-Казахстанской области. По его словам, на отчаянный поступок он решился в стрессовом состоянии, переживая личные проблемы.


    Теги:
    Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!