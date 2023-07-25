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Мужчину спасли из горящей квартиры в Астане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Июля 2023, 19:16
Мужчину спасли из горящей квартиры в Астане Кадр из видео: t.me/qr_tjm

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В квартире воспламенилась мебель и вещи людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

25 июля в 15:55 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что по улице Байтурсынова горит квартира. Через 6 минут на место вызова прибыли дежурные караулы. Горела мебель и вещи на площади 30 квадратных метров.

«Пожар локализовали в 16:28 и ликвидировали в 16:44. Из горящей квартиры спасли мужчину, 1996 года рождения. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ведомства.


Всего задействовано 22 человека личного состава и 4 единицы техники ДЧС Астаны.


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