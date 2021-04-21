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    22:33, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужчину с запущенной формой рака спасли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинский онкологический центр поступил 79-летний пациент в тяжелом состоянии с запущенной формой рака, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского онкоцентра.

    При обследовании врачами был выставлен диагноз: рак гортаноглотки, 4 стадия, с метастатическим поражением лимфоузлов шеи с обеих сторон, эзофагофарингостома. Пациент при поступлении весил 45 кг, так как, кроме жидкой пищи, ничего не мог употреблять в пищу. Врачами-онкологами центра были выполнены две операции в два этапа.

    Так, первым этапом была произведена радикальная ларингэктомия с круговой резекцией гортаноглотки, шейного отдела пищевода. Двухсторонняя шейная лимфодиссекция. После чего, образовались 3 стомы - эзофагофаринготрахетосма, простыми словами 3 отверстия в области шеи и в полости рта. Шесть месяцев после первой проведенной операции пациент питался через зонд. В это время пациент получил лучевую терапию и 4 курса химиотерапии, то есть полностью комплексное лечение.

    Вторым этапом хирурги онкологи произвели операцию по восстановлению шейного отдела пищевода и глотки с установкой голосового протеза.

    «Мы взяли кожно-мышечный лоскут на сосудах с передней грудной стенки включением большой грудной мышцы переместили на шею, тем самым закрыли дефект. Создали искусственный пищевод и глотку, установили голосовой протез. Данная операция восстановила пищеварительный тракт, то есть пациент может употреблять пищу, а также может разговаривать после установки голосового протеза», - рассказал хирург-онколог Саттар Аппазов.

    На сегодня пациент прибавил в весе, сейчас он весит 58 кг, чувствует себя хорошо, находится под наблюдением врачей.


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