Мужчину с запущенной формой рака спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинский онкологический центр поступил 79-летний пациент в тяжелом состоянии с запущенной формой рака, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского онкоцентра.

При обследовании врачами был выставлен диагноз: рак гортаноглотки, 4 стадия, с метастатическим поражением лимфоузлов шеи с обеих сторон, эзофагофарингостома. Пациент при поступлении весил 45 кг, так как, кроме жидкой пищи, ничего не мог употреблять в пищу. Врачами-онкологами центра были выполнены две операции в два этапа.

Так, первым этапом была произведена радикальная ларингэктомия с круговой резекцией гортаноглотки, шейного отдела пищевода. Двухсторонняя шейная лимфодиссекция. После чего, образовались 3 стомы - эзофагофаринготрахетосма, простыми словами 3 отверстия в области шеи и в полости рта. Шесть месяцев после первой проведенной операции пациент питался через зонд. В это время пациент получил лучевую терапию и 4 курса химиотерапии, то есть полностью комплексное лечение.

Вторым этапом хирурги онкологи произвели операцию по восстановлению шейного отдела пищевода и глотки с установкой голосового протеза.

«Мы взяли кожно-мышечный лоскут на сосудах с передней грудной стенки включением большой грудной мышцы переместили на шею, тем самым закрыли дефект. Создали искусственный пищевод и глотку, установили голосовой протез. Данная операция восстановила пищеварительный тракт, то есть пациент может употреблять пищу, а также может разговаривать после установки голосового протеза», - рассказал хирург-онколог Саттар Аппазов.

На сегодня пациент прибавил в весе, сейчас он весит 58 кг, чувствует себя хорошо, находится под наблюдением врачей.