Мужчину с пистолетом задержали в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центре Алматы задержан мужчина с пистолетом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Это – 32-летний водитель автомобиля марки «Hyundai». По улице Сатпаева его остановили сотрудники патрульной полиции.

«При проверке документов, водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Как выяснилось позже, в барсетке хранился пистолет с полной обоймой патронов внутри. На место была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Медеуского района, а сам водитель задержан. Оружие следователи изъяли в процессуальном порядке. Предварительно речь идет о незарегистрированном газовом пистолете. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование», - уточнили в полиции.