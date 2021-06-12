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    18:10, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчину с пистолетом задержали в центре Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центре Алматы задержан мужчина с пистолетом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Это – 32-летний водитель автомобиля марки «Hyundai». По улице Сатпаева его остановили сотрудники патрульной полиции.

    «При проверке документов, водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Как выяснилось позже, в барсетке хранился пистолет с полной обоймой патронов внутри. На место была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Медеуского района, а сам водитель задержан. Оружие следователи изъяли в процессуальном порядке. Предварительно речь идет о незарегистрированном газовом пистолете. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование», - уточнили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Общество Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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