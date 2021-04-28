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    11:35, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужчину с пересаженной почкой и 90% поражением легких вылечили от КВИ в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы врачи вылечили мужчину с коронавирусом с пересаженной почкой и с 90% поражением легких, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Центральной городской клинической больницы сообщили, что в медучреждение каретой скорой помощи был доставлен 62-летний мужчина с высокой температурой и сильной одышкой. Из истории его болезни пациент состоит на «Д» учете у нефролога с диагнозом: терминальная хроническая почечная недостаточность, после пересадки правой почки в 2015 году являлся инвалидом второй группы.

    Кроме того, мужчина страдал хроническим бронхитом. При обследовании у него был подтвержден диагноз КВИ, поражение легких пациента при проведении КТ составляло 90%.

    По словам врача ЦГКБ Акмарал Шуриной, отличием лечения пациента от КВИ с таким диагнозом является то, что эти пациенты после трансплантации получают иммуносупрессивное лечение, для того чтобы не было отторжения почки. Это значит, что иммунитет у таких пациентов ослаблен, а при болезни еще и коронавирусом, произошло двойное ослабление организма.

    «Особенность лечения таких пациентов заключается в сохранении функции трансплантата, так как у таких пациентов имеются риски присоединения вторичной инфекции. Неделю пациент находился на кислородном аппарате. Состояние его было очень тяжелым. Но на сегодня лечение прошло успешно. 21 день пациент находился у нас в больнице. Он уже выписан домой с улучшением и сохранённой функцией трансплантата», - отметила Акмарал Шурина.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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