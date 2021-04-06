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    14:35, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужчину с марихуаной задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские задержали прохожего со свертками марихуаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На одной из улиц поселка Мырзакент стражи порядка остановили прохожего, вызвавшего подозрение. При проверке документов, полицейские изъяли у мужчины свертки с наркотиками.

    Экспертиза показала, что это «высушенная марихуана» общим весом около 35 грамм. Подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление. Сейчас находится под подпиской. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Ведется досудебное расследование.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область
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