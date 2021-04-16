Мужчину с героином задержали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактику наркоправонарушений проводят жамбылские сотрудники полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 10 апреля при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности был задержан мужчина с наркотиками.

«На автодороге возле села Акшолак был остановлен автомобиль «Мерседес-Бенц», - пояснили в ведомстве. - За рулем был 48-летний житель города Тараза, внутри салона был пассажир. В ходе обыска автомашины в прикуривателе, расположенном в пассажирской двери, обнаружено и изъято пять целлофановых свертков с наркотическим средством «героин», общим весом 1,73 грамма».

«Задержанный дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания в Таразе. Начато досудебное расследование по статье 296 часть 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Деяние наказывается лишением свободы от трех до семи лет», - пояснил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области, майор полиции Динмухамбет Койториев.

По статистике правоохранительного ведомства, в минувшем 2020 году на территории Жамбылской области выявлено 815 наркоправонарушений. Это сбыт наркотических средств, факты хранения наркотиков в особо крупных размерах, контрабанда наркотиков, пропаганда наркотических средств путем нанесения граффити-надписей, культивирование наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято 3,2 тонны различных наркотических средств, что на 284 кг больше, чем в 2019 году. Кроме того, путем вспахивания, выкашивания, сжигания и применения гербицидов на площади более 250 га земли в Жамбылской области уничтожено более 50 тонн дикорастущей конопли.